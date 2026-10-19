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Sondierungspapier: So schafft sich Rot-Grün-Rot in Berlin ein neues Wahlvolk

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Sie werden Berlin zerstören: Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne) bei der Vorstellung ihres Sondierungspapiers.
Sie werden Berlin zerstören: Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne) bei der Vorstellung ihres Sondierungspapiers.
Sie werden Berlin zerstören: Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne) bei der Vorstellung ihres Sondierungspapiers. Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev
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So schafft sich Rot-Grün-Rot in Berlin ein neues Wahlvolk

Berlin hat schon jetzt nicht den besten Ruf, aber wenn Rot-Grün-Rot sein Sondierungspapier umsetzt, wird die Hauptstadt nicht mehr wiederzuerkennen sein. Ausländer werden viel, Vermieter gar nichts mehr zu sagen haben. Ein Kommentar von Frank Hauke.

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Sie werden Berlin zerstören: Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne) bei der Vorstellung ihres Sondierungspapiers. Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev
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