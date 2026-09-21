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AfD in Berlin: Sieg ohne Erzählung

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Kristin Brinker auf einem Wahlplakat in Berlin: Was ist der Wahlsieg wert? Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev
Kristin Brinker auf einem Wahlplakat in Berlin: Was ist der Wahlsieg wert? Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev
Kristin Brinker auf einem Wahlplakat in Berlin: Was ist der Wahlsieg wert? Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev
JF-Plus Icon Premium AfD in Berlin
 

Sieg ohne Erzählung

Die AfD hat in Berlin so viele Stimmen bekommen wie nie zuvor. Zufrieden sein kann sie trotzdem nicht. Sie blickt auf einen desolaten Wahlkampf zurück. Ein Kommentar von Jan A. Karon.

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Kristin Brinker auf einem Wahlplakat in Berlin: Was ist der Wahlsieg wert? Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev
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