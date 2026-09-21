Sieg ohne Erzählung

Kristin Brinker auf einem Wahlplakat in Berlin: Was ist der Wahlsieg wert? Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev

Die AfD hat in Berlin so viele Stimmen bekommen wie nie zuvor. Zufrieden sein kann sie trotzdem nicht. Sie blickt auf einen desolaten Wahlkampf zurück. Ein Kommentar von Jan A. Karon.