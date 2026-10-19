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Mecklenburg-Vorpommern: Sie errichten ein autoritäres Regime

Mecklenburg-Vorpommern: Sie errichten ein autoritäres Regime

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Autoritär: In „unserer Demokratie“ bleibt nur Raum für das linke Lager: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Autoritär: In „unserer Demokratie“ bleibt nur Raum für das linke Lager: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
In „unserer Demokratie“ bleibt nur Raum für das linke Lager: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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Sie errichten ein autoritäres Regime

Überall schleift Rot-Rot-Grün die Demokratie. In Mecklenburg-Vorpommern bekommt die Opposition kaum Geld, darf kaum reden. Das von der Regierung besetzte Landtagspräsidium ist Ankläger und Richter zugleich. Wir leben nun in „unserer Demokratie“. Ein Kommentar von Frank Hauke.

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In „unserer Demokratie“ bleibt nur Raum für das linke Lager: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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