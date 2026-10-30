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Vučićs Regierung ist gescheitert: „Serbien oder Mafia!“

Vučićs Regierung ist gescheitert: „Serbien oder Mafia!“

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Anhänger der Studentischen Liste feiern den Wahlsieg in Serbien.
Anhänger der Studentischen Liste feiern den Wahlsieg in Serbien.
Anhänger der Studentischen Liste feiern den Wahlsieg in Serbien. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Ryumin
JF-Plus Icon Premium Vučićs Regierung ist gescheitert
 

„Serbien oder Mafia!“

Der Erdrutschsieg der Studentischen Liste hat die politische Landschaft Serbiens bis in ihre Grundfesten erschüttert. Das System von Vučić und seiner SNS ist abgewählt. Nach dem Urnengang steht das Balkanland am politischen Scheideweg.

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Anhänger der Studentischen Liste feiern den Wahlsieg in Serbien. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Ryumin
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