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Gastkommentar: Schauderhaft falscher Umgang mit KI in der EU

Gastkommentar: Schauderhaft falscher Umgang mit KI in der EU

Gastkommentar: Schauderhaft falscher Umgang mit KI in der EU

Ist neben Mario Voigt noch vielen weiteren "KI-Schummlern" auf der Spur: Der bekannte Experte Stefan Weber. Foto: Weber / zVg
Ist neben Mario Voigt noch vielen weiteren "KI-Schummlern" auf der Spur: Der bekannte Experte Stefan Weber. Foto: Weber / zVg
Der bekannte Experte Stefan Weber. Foto: Weber / zVg
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Schauderhaft falscher Umgang mit KI in der EU

CDU-Politiker und Journalisten verwenden ungekennzeichnet KI für Texte und Reden. Gleichzeitig versucht die EU, die neue Technik immer stärker zu regulieren. Eine intellektuelle Katastrophe bahnt sich an. Ein Kommentar von Stefan Weber.

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