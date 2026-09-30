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Linksextremer Verein: „Rote Hilfe“: Wie Elif Eralp die Öffentlichkeit irreführt

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Elif Eralp mit dem Logo der Roten Hilfe
Elif Eralp mit dem Logo der Roten Hilfe
„Teilweise andere Ansichten“: Elif Eralps Distanzierung von Linksextremen ist butterweich – und trotzdem geheuchelt. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow / KI
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„Rote Hilfe“: Wie Elif Eralp die Öffentlichkeit irreführt

Mitglied der „Roten Hilfe“ zu sein, ist nicht harmlos. Mit ihrem Austritt will Elif Eralp jetzt Distanz suggerieren. Doch in Wahrheit ist ihre Partei mit dem linksextremen Verein aufs engste verbandelt. Ein Kommentar.

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„Teilweise andere Ansichten“: Elif Eralps Distanzierung von Linksextremen ist butterweich – und trotzdem geheuchelt. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow / KI
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