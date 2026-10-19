Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Justiz greift nach Recherchematerial: Pressefreiheit ist kein Gesinnungsprivileg

Justiz greift nach Recherchematerial: Pressefreiheit ist kein Gesinnungsprivileg

Justiz greift nach Recherchematerial: Pressefreiheit ist kein Gesinnungsprivileg

Wenn die Polizei bei Journalisten Recherchematerial beschlagnahmt, ist die Pressefreiheit in Gefahr (Symbolbild).
Wenn die Polizei bei Journalisten Recherchematerial beschlagnahmt, ist die Pressefreiheit in Gefahr (Symbolbild).
Wenn die Polizei bei Journalisten Recherchematerial beschlagnahmt, ist die Pressefreiheit in Gefahr (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
JF-Plus Icon Premium Justiz greift nach Recherchematerial
 

Pressefreiheit ist kein Gesinnungsprivileg

Die Hamburger Justiz greift nach dem Recherchematerial der „Zeit“. Das ist ein Skandal. Ein Skandal ist aber auch, wie leise die Verbände beim Angriff auf die Pressefreiheit bleiben, wenn es die vermeintlich Richtigen trifft. Über doppelte Standards und selektive Solidarität. Ein Kommentar von Jan A. Karon.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Wenn die Polizei bei Journalisten Recherchematerial beschlagnahmt, ist die Pressefreiheit in Gefahr (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles