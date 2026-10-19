Pressefreiheit ist kein Gesinnungsprivileg

Die Hamburger Justiz greift nach dem Recherchematerial der „Zeit“. Das ist ein Skandal. Ein Skandal ist aber auch, wie leise die Verbände beim Angriff auf die Pressefreiheit bleiben, wenn es die vermeintlich Richtigen trifft. Über doppelte Standards und selektive Solidarität. Ein Kommentar von Jan A. Karon.