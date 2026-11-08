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Demokratietheorie: Partei ärgere Dich nicht

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Deutschland als Mensch-ärgere-Dich-nicht: Die Prinzipien des Parteienwettbewerbs wurden in der Vergangenheit schon zu oft gebrochen – Stichwort Brandmauer –, um noch zu greifen. Foto: JF
Deutschland als Mensch-ärgere-Dich-nicht: Die Prinzipien des Parteienwettbewerbs wurden in der Vergangenheit schon zu oft gebrochen – Stichwort Brandmauer –, um noch zu greifen. Foto: JF
Deutschland als Mensch-ärgere-Dich-nicht: Die Prinzipien des Parteienwettbewerbs wurden in der Vergangenheit schon zu oft gebrochen – Stichwort Brandmauer –, um noch zu greifen. Foto: JF
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Partei ärgere Dich nicht

Mit der Brandmauer gegen die AfD hat sich die CDU nach Ansicht des Politologen Lothar Fritze selbst gefesselt. Warum die Ausgrenzung der Konkurrenz den Parteienwettbewerb beschädigt und die Union in den Niedergang treiben könnte.

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Deutschland als Mensch-ärgere-Dich-nicht: Die Prinzipien des Parteienwettbewerbs wurden in der Vergangenheit schon zu oft gebrochen – Stichwort Brandmauer –, um noch zu greifen. Foto: JF
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