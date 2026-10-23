Öffentliche Werbung für Porno-Messe: Eine Gesellschaft ohne Grenzen

Werbetafel an einem Bahnhof in Berlin, angepasst durch die Redaktion (Symbolbild): Schamgrenzen werden durchbrochen. Foto: IMAGO / Schöning; KI-bearbeitet

In Berlin wirbt eine Sex-Messe auf Großplakaten um Besucher – vor Pendlern und Kindern. Es ist ein Symptom für die Normalisierung von Prostitution und Pornographie in Deutschland. Das ist menschenverachtend und zerstörerisch. Ein Kommentar.