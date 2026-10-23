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Berlin: Öffentliche Werbung für Porno-Messe: Eine Gesellschaft ohne Grenzen

Berlin: Öffentliche Werbung für Porno-Messe: Eine Gesellschaft ohne Grenzen

Berlin: Öffentliche Werbung für Porno-Messe: Eine Gesellschaft ohne Grenzen

Werbetafel an einem Bahnhof in Berlin, angepasst durch die Redaktion (Symbolbild): Schamgrenzen werden durchbrochen. Hier war früher eine Pornomesse-Werbung. Foto: IMAGO / Schöning; KI-bearbeitet
Werbetafel an einem Bahnhof in Berlin, angepasst durch die Redaktion (Symbolbild): Schamgrenzen werden durchbrochen. Hier war früher eine Pornomesse-Werbung. Foto: IMAGO / Schöning; KI-bearbeitet
Werbetafel an einem Bahnhof in Berlin, angepasst durch die Redaktion (Symbolbild): Schamgrenzen werden durchbrochen. Foto: IMAGO / Schöning; KI-bearbeitet
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Öffentliche Werbung für Porno-Messe: Eine Gesellschaft ohne Grenzen

In Berlin wirbt eine Sex-Messe auf Großplakaten um Besucher – vor Pendlern und Kindern. Es ist ein Symptom für die Normalisierung von Prostitution und Pornographie in Deutschland. Das ist menschenverachtend und zerstörerisch. Ein Kommentar.

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