Nur ein kleiner Vorgeschmack

Anzeige

In kaum einer Stadt liegt der Anteil von Migranten so hoch wie in Frankfurt am Main. In keiner anderen Stadt wurde in der Nacht zu Sonntag so heftig geplündert und gebrandschatzt wie in Frankfurt am Main. Das ist kein Zufall. Fast 75 Prozent der unter 18jährigen haben, wie die Stadt selbst überglücklich schreibt, einen Migrationshintergrund. Einwanderung hat nun mal Konsequenzen. Besonders, wenn man es für eine gute Idee hält, massenhaft Personen aus afrikanischen und arabischen Ländern ins Land zu schleusen, die nicht ohne Grund so aussehen, wie sie aussehen.

Diese Menschen verbindet nichts mit Deutschland. Nichts mit unserer Geschichte und auch nichts mit den Menschen, die täglich schuften, um den oftmals auch noch arbeitslosen Nichtsnutzen die soziale Hängematte zu finanzieren. Deutschland ist für den Mob, der da gestern nicht nur durch Frankfurt zog, nur ein zufälliges Siedlungsgebiet, das bei der erstbesten Gelegenheit geplündert und in Schutt und Asche gelegt wird. Gibt es hier nichts mehr zu holen, wird es sich im Slum häuslich eingerichtet oder der nächste westliche Staat, der dumm genug ist dieser Masseneinwanderung Tür und Tor zu öffnen, zu Grunde gerichtet.

Gut integrierte Migranten gehen, die dritte Welt kommt

Ja klar, es gibt auch gut integrierte Migrantengruppen in Deutschland. Doch die sehen mittlerweile zu, dieses verrückte Land wieder zu verlassen. Mittlerweile verlassen mehr Polen das Land, als einwandern. Und sie nehmen die Deutschen, die noch bei klarem Verstand sind, gleich mit. „Polen wird zum Magneten für deutsche Auswanderer“, schrieb jüngst das Portal „Euronews“ – und es liegt eben nicht nur an den niedrigen Steuern. Eine polnische Regierung, die die Grenzen für Drittweltmigranten öffnet, war die längste Zeit im Amt. Die Bundesrepublik ist bei unserem Nachbarn längst als warnendes Beispiel bekannt, wie sich ein Staat durch grenzenlose Migration zerstört.

Ist ja nicht so schlimm wie in Frankreich, atmen nun die ewig gleichen, immer danebenliegenden Migrationsverklärer auf. Noch nicht. Der Weg zu französischen Verhältnissen ist dabei längst geebnet. Eine „Migrationswende“, die die CDU frech ausrief, gibt es nicht. Millionen sind schon da, der Familiennachzug floriert und jüngst schloss Deutschland ein „Fachkräfte“-Abkommen mit Marokko. Also aus jenem Land, dessen Einwanderer hier laut BKA-Studien besonders krass kriminell auftreten. Ethnisch homogene und zivilisierte Nationalstaaten sind weltweit friedlicher und sicherer als Multikulti-Länder. In Berlin leben mehr Ausländer als in ganz China. Japan, Polen, Südkorea, Ungarn und so weiter: Das ist kein Zufall, es ist das Gesetz der Menschheit.

Gegengesellschaften werden mit Geld ruhiggestellt

Noch gelingt es der Bundesregierung, große Teile der zumeist islamischen Gegengesellschaften im Land mit Sozialleistungen oder dem systematischen Weggucken beim Ausplündern der Sozialkassen ruhigzustellen. Dafür plündert man die einheimische Bevölkerung mit Steuern und Abgaben bis aufs letzte Unterhemd gnadenlos aus. Der deutsche Familienvater in der Provinz zieht halt nicht plündernd durch die Straßen. Doch schon weil er aus Frust und Protest die AfD wählt, will ihm die politische Kaste an den Kragen. Im Zweifel wird die Opposition halt einfach verboten.

Allein zwischen 2015 und 2024 registrierte die Polizei in Deutschland 108.409 schwere Straftaten, an denen mindestens ein afghanischer Tatverdächtiger beteiligt war. Statistisch gesehen kommt es zu 38 Körperverletzungen am Tag durch Afghanen. Diese Leute sind hier nicht integrierbar. Schon gar nicht durch irgendwelche „Sozialarbeiter“ und „Integrationslotsen“, die Deutschland oft noch mehr hassen als die zugewanderten Schläger.

Die politische Linke will ein neues Wahlvolk

Dass die politische Linke bis weit in die Reihen der CDU trotzdem auf massive Einwanderung setzt, ist nur logisch. Mehr und mehr „Bio-Deutsche“ wenden sich schließlich mit Grausen von ihnen ab – und der AfD zu. Als Rache tauscht man sie aus und schafft sich eben ein neues Wahlvolk, mit dem man dann den Staat ausnimmt. Die einen als Plünderer, die anderen als NGO-Steuergeldempfänger oder Staatssekretäre für dies und das. Die Geschichte zeigt, dass der Linken das am Ende auch nicht helfen wird. Es gibt kaum eine islamische Bewegung, die von selbsternannten westlichen „Intellektuellen“ nicht mit Jubel und der Verklärung als „Befreiungsbewegung“ begrüßt wurde. Am Ende hingen ihre Schützlinge, Homosexuelle oder Frauen etwa, dann als Erstes an den Baukränen. Auch die Linkspartei wird irgendwann erkennen, dass man – nachdem man mit den Restdeutschen fertig ist – auch ihnen den Hals durchschneiden will. Dann ist es allerdings schon lange zu spät.

Man kann viel über die AfD meckern. Über ihre dümmlichen internen Streitigkeiten, ihren Hang zur Vetternwirtschaft, ihr teilweise noch immer unprofessionelles Auftreten. Aber sie ist derzeit die einzige Partei, die sich der Logik entzieht, dass Deutschland immer nur noch mehr Einwanderung brauche. Sie benennt Dinge beim Namen, von denen jeder, der mit halbwegs offenen Augen durch die Straßen geht und der noch nicht in einer Gated-Community lebt, weiß, dass es so einfach mit diesem Land nicht weitergehen kann. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie sich dieser Verantwortung auch bewusst ist.