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Personalie Mario Voigt: Noch pflegt die CDU die Arroganz der Macht

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Mario Voigt (CDU) klebt trotz allem am Ministerpräsidentensessel von Thüringen.
Mario Voigt (CDU) klebt trotz allem am Ministerpräsidentensessel von Thüringen.
Mario Voigt (CDU) klebt trotz allem am Ministerpräsidentensessel von Thüringen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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Noch pflegt die CDU die Arroganz der Macht

Die Aberkennung des Doktortitels von Thüringens Ministerpräsident Voigt hätte früher mal den Rücktritt zur Folge gehabt. Heute gibt es staatsmännisch klingendes Lob von Amtskollegen fürs Kleben an der Macht. Die CDU spürt gar nichts mehr. Ein Kommentar von Marco Gallina.

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Mario Voigt (CDU) klebt trotz allem am Ministerpräsidentensessel von Thüringen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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