Nackte Panik bei etablierten Parteien

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Helle Panik herrscht im politischen Berlin unverändert nach der Schock-Wahl von Sachsen-Anhalt. In den Cafés im Regierungsviertel dreht sich fast jedes Gespräch um die Frage: Ist die AfD zu stoppen? Man hat doch alle Register gezogen: Verfassungsschutzdrohung, Teilboykott in öffentlich-rechtlichen Sendern, Ausschluss der Parteistiftung von staatlicher Finanzierung und: eine sagenhafte Brandmauer, die Gespräche von „Demokraten“ mit der AfD verhindert, Nichtwahl von AfD-Abgeordneten zu Ausschussvorsitzenden und in Parlamentspräsidien, gekrönt vom verweigerten Handschlag bei Begegnungen.

Und obwohl das Pferd totgeritten ist, wärmen CDU-Politiker wie Hendrik Wüst Forderungen nach „Prüfung“ eines Parteiverbots auf, wird gar theatralisch mit dem Säbel des „Bundeszwangs“ gerasselt, falls es in Sachsen-Anhalt zu einer AfD-geführten Landesregierung kommen sollte (JF berichtete).

Bundeszwang-Ansagen sind Beruhigungspillen

All diese pompösen Drohungen, drakonischen Zwangsmaßnahmen schüchtern niemanden mehr ein – stattdessen sind sie ein jämmerlicher Ausdruck der Hilflosigkeit von Politikern, die sich dabei verzockt haben, einen missliebigen Mitbewerber unsportlich aus dem Spiel zu drängen.

Bei den einstigen Volksparteien SPD und CDU wächst auch deshalb die Hysterie, weil diesen einstigen Jobmaschinen mit Dauerabo auf Mandate, Ministersessel, Staatssekretärsposten, Referentenstellen der Boden unter den Füßen wegbricht. Die AfD gräbt ihnen das Wasser ab und demonstriert als erfolgreicher Mitbewerber auf dem Markt der Demokratie ihre Innovationskraft. Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio entzaubert die markigen Drohungen mit „Bundeszwang“ und Parteiverbot, denn sie dienten lediglich der „Beruhigung“ der in Aufregung versetzten Bürger, „weil wir eben eine gespaltene Gesellschaft sind“.

Nicht einmal Brosius-Gersdorf beteiligt sich an der Panik

Noch nüchterner kühlt Frauke Brosius-Gersdorf – alles andere als eine AfD-Freundin – die nervöse Debatte bei Markus Lanz herunter. Die Brandmauer habe „kolossalen Schaden angerichtet“, erwidert sie scharf dem fassungslosen Grünen-Chef Felix Banaszak und erinnert daran, dass jede Handlung und jedes Gesetz einer AfD-Regierung rechtsstaatlich überprüfbar sei.

Mit den Forderungen der AfD solle man endlich „sachlich differenziert“ umgehen, die meisten Vorschläge der AfD seien zwar strittig, aber juristisch schlicht „zulässig“. Als Beispiele nannte sie die mögliche Rückkehr zum Abstammungsprinzip bei der Staatsangehörigkeit, eine restriktive Migrationspolitik und stellte klar, dass der ethnische Volksbegriff mit dem Grundgesetz vereinbar sei.

Ich glaube, wir wohnen gerade dem schmerzhaften kommunikativen Lernprozess bei, in dem sich zeigt, dass demokratische Wahlen tatsächlich Mehrheiten verändern und man sich damit arrangieren sollte.

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Aus der JF-Ausgabe 39/26.