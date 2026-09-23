Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Möglicher Kanzlerwechsel: Merz raus? Das eigentliche Desaster kommt danach

Möglicher Kanzlerwechsel: Merz raus? Das eigentliche Desaster kommt danach

Möglicher Kanzlerwechsel: Merz raus? Das eigentliche Desaster kommt danach

Ob NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (l.) überhaupt Lust hat, Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) abzulösen?
Ob NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (l.) überhaupt Lust hat, Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) abzulösen?
Ob NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (l.) überhaupt Lust hat, Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) abzulösen? Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
JF-Plus Icon Premium Möglicher Kanzlerwechsel
 

Merz raus? Das eigentliche Desaster kommt danach

Mitternacht, Hinterzimmer, Palastrevolte: In Berlin wird über einen möglichen Kanzlerwechsel geraunt. Doch so verlockend das Personalroulette auch sein mag, ein anderer Kopf würde die Probleme der Union kaum lösen. Von Julian Theodor Islinger.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ob NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (l.) überhaupt Lust hat, Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) abzulösen? Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles