Merkels Syrer-Ostdeutsche-Vergleich ist unanständig

Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat Probleme mit der Unterscheidung von Syrern und Ostdeutschen. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Ex-Kanzlerin Merkel kann es nicht lassen. Sie musste sich auch im politischen Ruhestand wieder zur deutschen Identität äußern. Sie tat das mehr als unpassend, aber offenbar beabsichtigt; entgegen historischer Tatsachen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.