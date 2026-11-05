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Identitätsfragen: Merkels Syrer-Ostdeutsche-Vergleich ist unanständig

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Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat Probleme mit der Unterscheidung von Syrern und Ostdeutschen.
Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat Probleme mit der Unterscheidung von Syrern und Ostdeutschen.
Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat Probleme mit der Unterscheidung von Syrern und Ostdeutschen. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
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Merkels Syrer-Ostdeutsche-Vergleich ist unanständig

Ex-Kanzlerin Merkel kann es nicht lassen. Sie musste sich auch im politischen Ruhestand wieder zur deutschen Identität äußern. Sie tat das mehr als unpassend, aber offenbar beabsichtigt; entgegen historischer Tatsachen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat Probleme mit der Unterscheidung von Syrern und Ostdeutschen. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
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