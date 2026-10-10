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Buchmesse als Propagandaschau: Linkswokes Schunkeln in Frankfurt

Buchmesse als Propagandaschau: Linkswokes Schunkeln in Frankfurt

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Ein Stand der Frankfurter Rundschau bei der Frankfurter Buchmesse: Hier wird „Haltung“ durchdekliniert. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
Ein Stand der Frankfurter Rundschau bei der Frankfurter Buchmesse: Hier wird „Haltung“ durchdekliniert. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
Ein Stand der Frankfurter Rundschau bei der Frankfurter Buchmesse: Hier wird „Haltung“ durchdekliniert. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
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Linkswokes Schunkeln in Frankfurt

Kritische Verlage raus, Kulturschickeria rein: Die Frankfurter Buchmesse feiert „unsere Demokratie“ und verliert dabei die Literatur aus dem Blick. Doch es gibt nun eine Alternative. Ein Kommentar von Michael Klonovsky.

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Ein Stand der Frankfurter Rundschau bei der Frankfurter Buchmesse: Hier wird „Haltung“ durchdekliniert. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
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