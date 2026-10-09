Letzte Botschaften vom Ende einer Sackgasse

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Das Wahlergebnis in Berlin ist entwaffnend ehrlich. Es ist das Resultat einer zum großen Teil ethnischen Wahl, die der Linkspartei zugutekam. In den Berliner Wahlbezirken galt: Je höher der Anteil von Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund, desto stärker schnitt Die Linke ab. Die Zahlen spiegeln die Verschiebung in der Wählerstruktur wider. Um nur dieses Detail zu nennen: 2025 wurden in Berlin 39.000 Ausländer eingebürgert, allen voran Syrer und Türken. Im selben Jahr verzogen 31.000 Berliner in das brandenburgische Umland, oft Familien mit Kindern, der höheren Lebensqualität wegen.

Sicher, weder die einen noch die anderen lassen sich über einen Kamm scheren, aber über den Daumen gepeilt bedeutet das: Solide Mittelschicht geht, migrantisches Prekariat kommt. Der Wahlkampf der Linken drehte sich vor allem um soziale Fragen. Es ging ihr dabei nicht um neue Arbeitsplätze und die Hebung der Wertschöpfung, sondern um Umverteilung, die angesichts der skizzierten Ausgangslage ganz klar eine ethnische Komponente erhält.

Der bürgerlichen Mitte fällt nichts mehr ein

Unter der Regentschaft der Linken wird sich die Tendenz weiter verstärken. Zu ihren Forderungen gehören schnelle und unkomplizierte Einbürgerungen sowie ein „Landesaufnahmeprogramm“. Demnach sollen für Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, dem Sudan, Gaza und dem Libanon sichere Fluchtwege nach Berlin eröffnet werden. Das heißt, die Partei arbeitet gezielt auf die Erhöhung des nichteuropäischen und islamischen Bevölkerungsanteils hin.

Das einzige Gegenargument, das der sogenannten bürgerlichen Mitte einfällt, ist der Hinweis auf die Gefahr des Antisemitismusimports, der in Berlin ohnehin schon explodiert. Da sind sogar starke Worte erlaubt wie: „Wer gegen Juden hetzt, gehört ausgewiesen!“ Das ist richtig, aber noch besser wäre es natürlich, man würde die Leute gar nicht erst hereinlassen. Der politischen Verwahrlosung in Berlin und im Bund ist mit moralischen Appellen und der Fixierung auf Judenfeinde nicht beizukommen.

Die Rechte darf nicht in die Falle gehen

Es liegt eine Ironie darin, dass ausgerechnet die Linke seit 1990 der größte Nutznießer der Antisemitismuskeule gewesen ist. Die Rechte ist regelmäßig damit durchgeprügelt worden, wenn sie einzelne jüdische Repräsentanten kritisierte oder es für falsch erklärte, die deutsche Staatsräson an die israelische zu koppeln. Die Keule war nie ein Argument, sondern ein Instrument zum politischen und moralischen Totschlag. Die Rechte könnte jetzt in die Versuchung geraten, sie aufzuheben und gegen die Linke zu wenden.

Natürlich gibt es in der Linkspartei und erst recht in ihrem migrantischen Umfeld zahlreiche Antisemiten, doch wird Falsches nicht dadurch richtig, dass die Richtigen es gegen die Falschmünzer der Gegenseite benutzen. Und falsch wäre es, einen umfassenden politischen Konflikt um eines kurzfristigen Vorteils willen auf einen moralischen Konflikt zu reduzieren. Was wären die Konsequenzen? Am Ende fände die Rechte sich sogar in einer Zwangssolidarität mit Benjamin Netanjahu wieder oder sähe sich genötigt, auf Widerspruch zu jüdischen Verbandsvertretern zu verzichten, wenn sie Unsinn von sich geben und die AfD in Verbindung mit der NSDAP bringen.

Der Antifaschismus mit dem zivilreligiösen Holocaust-Bezug blieb lange wirkmächtig

Halten wir noch mal fest: Die Antisemitismuskeule war nach 1989 für die Linke ein effektives Mittel im Kampf gegen rechts. Der Mauerfall, das Ende der DDR und die Wiedervereinigung waren für die Linken eine historische Niederlage. Nach einer kurzen Schockphase formierten sich ihre orientierungslos gewordenen Truppen zur Schlacht gegen einen halluzinierten Faschismus, der in und mit dem vereinten Deutschland angeblich drohte. Die wirkliche Stoßrichtung war klar antinational. Der Kampf gegen rechts lief darauf hinaus, zu verhindern, dass Deutschland aus der Vormundschaft der Nachkriegszeit heraustrat und die Formulierung und Wahrnehmung seiner Lebensinteressen in die eigene Hand nahm.

Als besonders wirkungsmächtig erwies sich die Verbindung des Antifaschismus mit dem zivilreligiösen Holocaust-Bezug, der die gesellschaftspolitischen Debatten mehr und mehr transzendierte. „Für uns kommt es auf ein Mahnmal des Denkens und Fühlens in unserem eigenen Innern an“, hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Rede am 8. Mai 1985 im Bundestag gesagt. Historisches Schuldgefühl füllte die Leerstelle der nationalen Identität, über die weder der westliche noch der östliche Teilstaat im gespaltenen Deutschland verfügen konnte.

Solidarität mit Israel im Gespann mit der Ausweitung des Asylrechts

Weizsäcker hatte den Topos des „Eingedenkens“ paraphrasiert, der von jüdischen Philosophen und Theoretikern formuliert worden war. Der Präsident meinte die permanente Vergegenwärtigung der schuldhaften Vergangenheit und ihr Begreifen als Zukunftsauftrag. Der Auftrag sollte sich sowohl in der Solidarität mit Israel als auch – darauf bestand die Linke – in der uferlosen Ausweitung des Asylrechts erfüllen. Das galt über die Wiedervereinigung hinaus.

Im Rückblick wird klar, dass das Verhältnis der Linken zum „Eingedenken“ ein instrumentelles war. Das Verhältnis der Kommunisten und Sozialisten zur jüdischen Frage war in der Geschichte widersprüchlich gewesen. Für Marxisten alter Schule war der Antisemitismus ein Mittel der Ausbeuterklassen, die von den sozialen und Eigentumskonflikten ablenken wollten. Entsprechend lehnten sie ihn ab. Zudem vertraten sie den proletarischen Internationalismus, die transnationale Interessenidentität der unterdrückten Arbeiterklasse.

Die Internationalität des Zionismus fiel lange aus dem Muster

Die Internationalität des Zionismus indes ließ sich in dieses Muster nicht einordnen und galt als Einfallstor für imperialistische Kräfte. In einigen Ostblockstaaten kam es in den 1950er Jahren zu antisemitisch motivierten Schauprozessen. In der DDR äußerten sich diese Tendenzen vergleichsweise moderat, etwa in der Degradierung jüdischer Parteifunktionäre.

Analog dazu verband sich bei der radikalen Westlinken die Ablehnung Israels mit dem Antiamerikanismus, was zugleich einen Hinweis auf das Trauma der deutschen Niederlage und Fremdbestimmung gibt. Der Westberliner 68er-Aktivist Dieter Kunzelmann prägte das Wort „Judenknacks“. Er meinte eine Schuldneurose, welche die revolutionären Energien in Deutschland paralysierte. Derartige Äußerungen und Gedankenspiele rückten mehr und mehr in den Hintergrund.

Jüdische Funktionäre forderten die multikulturelle Gesellschaft

Stattdessen begrüßte die Linke in den 1990er Jahren einhellig Daniel J. Goldhagens Bestseller „Hitlers willige Vollstrecker“, in dem der amerikanische Historiker die Deutschen als mordlustiges Schuldkollektiv darstellte, und stimmte ebenso einhellig der Errichtung des Berliner Holocaust-Mahnmals zu. Das bürgerliche Lager hatte in die Debatten nichts Eigenes mehr einzubringen. Es hatte den Antitotalitarismus längst durch den linken Antifaschismus ersetzt.

Funktionäre und Sprecher mit jüdischem Hintergrund rückten nach 1990 in eine nahezu priesterliche Rolle: als Kronzeugen, Wegweiser, moralische Instanzen, als allgegenwärtige Mahner und Warner. Leider waren sie keineswegs klüger als andere. Der Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses, Israel Singer, meinte allen Ernstes, Deutschland und Europa müssten multikulturell und multireligiös werden. Den muslimischen Antisemitismus verharmloste er als „Randerscheinung“.

Josef Schuster und die Flüchtlinge

Der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster behauptete vor dem Hintergrund der Pegida-Bewegung, die ab Herbst 2014 in Dresden und anderswo Tausende auf die Straße brachte, Deutschland dürfe aufgrund seiner historischen Schuld und des Unheils, das es über die Welt gebracht habe, keine Flüchtlinge ablehnen. Die schicksalsschweren Worte fielen bei der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945.

Ein halbes Jahr später, einige Wochen nach der Grenzöffnung, wurde ihm beim Anblick der Kohorten junger Männer, die den Geltungsbereich des Grundgesetzes betraten, offenbar unwohl. Jetzt plädierte er für eine „Obergrenze“. Doch da war die Entwicklung bereits über ihn hinweggegangen. Er musste feststellen, dass sein Amt seinen Amtsträger nicht länger sakrosankt machte. Er erntete deutliche Kritik, worauf er sofort beidrehte und erklärte, er hätte nichts gegen die Flüchtlinge gesagt, seine Sorge sei nur gewesen, dass die AfD vom Unbehagen über den ungebremsten Zustrom profitieren könnte.

Auch Wolffsohn lag daneben

Der Historiker Michael Wolffsohn – der heute jungen Juden rät, Deutschland zu verlassen – nannte 2015 die mehrheitlich arabischen Neubürger ein „Geschenk des Himmels“. Angela Merkels Aussage, das Asylrecht kenne „keine Obergrenze“, bewertete er „als ebenso positive politische Geste wie den Kniefall von Willy Brandt am Mahnmal des Warschauer Ghettos im Dezember 1970“.

Die einreisenden Muslime befänden sich auf der Flucht vor dem islamischen Fundamentalismus und hätten gewiss keine Neigung, diesen in Deutschland zu etablieren. Aber natürlich sei die „traditionell einheimische Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass die Überlieferungsgemeinschaft, die Kommunikationsgemeinsamkeit sich in Deutschland verändern werden“. Die Veränderungen, die seither eingetreten sind, haben sogar die Vorausschau von Professor Wolffsohn deutlich übertroffen.

Der Schuss ging nach hinten los

Ähnlich in der Sache, aber noch zugespitzter in der Form, äußerten sich über die Jahre Anetta Kahane, Michel Friedman oder der Konvertit Stephan Kramer. Trotz ihrer Absurdität, die für den gesunden Menschenverstand auf Anhieb als solche erkennbar war, wurden auch ihre Einlassungen in den großen Medien andächtig rezipiert. Gemeinsam haben sie zu der Situation beigetragen, die jetzt bejammert wird.

Sollten dahinter die Vorstellungen gestanden haben, dass Europa und namentlich Deutschland, indem sie sich als Überlaufbecken für den demographischen Überschuss des Nahen Ostens zur Verfügung stellten, Druck von Israel nehmen würden, und dass eine multikulturelle und multiethnische Gesellschaft für Juden sicherer sei als ein leidlich homogenes Staatsvolk, dann ist der Schuss nach hinten losgegangen.

Der Judenhass der Linken erschließt ihr neue Wählerschichten

Die Linkspartei darf sich in Berlin fast am Ziel ihrer Wünsche wähnen. Die Stadt hat sich zu einem multiethischen, multireligiösen Gemeinwesen mit gärigem, prekär-revolutionärem Potential entwickelt. Nebenbei ist das innere Denkmal, von dem Weizsäcker sprach, geschleift und der Schritt vom Anti-Antisemitismus zum Postkolonialismus vollzogen worden.

Der Judenhass in ihren Reihen – und wir sprechen hier nicht von Kritik an Netanjahu und an der Kriegsführung in Gaza – gilt als tolerabel, die Israel-Solidarität ist umgeschlagen in Ablehnung. Natürlich bildet auch die Linke keinen homogenen Block. 2024 sind aus ebendiesem Grund hochrangige Linkspolitiker des Berliner Landesverbandes aus der Partei ausgetreten, darunter der langjährige Landeschef und Kultursenator Klaus Lederer, der eben in der Jüdischen Allgemeinen einen langen Text zur „fatalen Geschichtsvergessenheit“ der Linken veröffentlicht hat. Der Partei hat das nicht geschadet, im Gegenteil, es hat ihr neue Wählerschichten erschlossen.

Postkolonialismus ersetzt den Anti-Antisemitismus

Der Autor Artur Abramovych hat in einem scharfsinnigen Aufsatz dargestellt, dass die globale Linke Israel deswegen ablehnt, weil sich dort ein „glaubensgestützter, wehrhafter Überlebenswille“ mit gelebter Bürgerlichkeit verbindet – eine Kombination, die einst Europa groß gemacht hat. In Deutschland, das sich eben noch als Schuldgemeinschaft definierte und wo keine präsidiale Rede ohne die obligatorische Absage an den „Schlussstrich“ und das Bekenntnis zu „immerwährenden geschichtlichen Verantwortung“ auskommt, ist diese Wendung dennoch erstaunlich.

Darüber hinaus ist erklärungsbedürftig, weshalb die Aussicht auf eine Landesregierung unter einer Partei, die Verbindungen in dubiose Milieus pflegt, auf breites Wohlwollen trifft. Zur Erklärung muss man wohl zurückkommen auf Kunzelmanns „Judenknacks“. Offenbar hat das implementierte Schuldbewusstsein ein Missbehagen erzeugt, das mühevoll zurückgestaut wurde und sich nun in einer Verbindung aus Antifaschismus und Postkolonialismus – der den Anti-Antisemitismus ersetzt hat – entlädt.

Die Konfusion in Deutschland ist mittlerweile total

Die Solidarisierung mit den Palästinensern wäre der fehlgeleitete Versuch der Selbstbefreiung als einer empfundenen moralischen Schuldknechtschaft. Dem Selbsterhalt und der Rekonstruktion von Bürgerlichkeit wird man damit keinen Schritt näherkommen, vielmehr gewinnt der Zug in Richtung Selbstzerstörung weiter an Tempo. Die Konfusion in Deutschland ist mittlerweile total.

Sie betrifft auch die Juden in Deutschland. Unmittelbar nach der Berlin-Wahl veröffentlichten 150 jüdische Berliner einen offenen Brief, in dem sie den Antisemitismus-Vorwurf an die Linkspartei zurückweisen. Vielmehr sei der Antisemitismus dort „am gefährlichsten, wo er mit rechtsextremer Ideologie (…) zusammenfällt, die sich manchmal auch gewaltsam auf unseren Straßen Bahn brechen“. Seine „zynische politische Instrumentalisierung“ setze „beinahe jede Kritik an der israelischen Politik mit Antisemitismus gleich“.

Fundamentale Probleme lassen sich sozial nicht befrieden

Die inzwischen rund 260 Unterzeichner bekunden ihre Vorfreude auf die „künftige Regierende Bürgermeisterin und ihre Koalitionspartner“, und zwar, „weil eine rot-rot-grüne Koalition die Kraft hat, die materiellen Ursachen gesellschaftlicher Spannungen anzugehen, während eine Fortsetzung des Status quo oder ein Rechtsruck diese Spannungen nur verschärfen würde“.

Ob die zugrunde liegende Annahme, dass fundamentale politische, religiöse, kulturelle Differenzen und Konflikte sich sozial befrieden lassen, hier im Vulgärmarxismus oder in verzweifelter Hoffnung wurzelt, sei dahingestellt. Zu den Unterzeichnern gehört die aus den USA stammende Philosophin Susan Neiman, die vor einigen Jahren das Buch „Von den Deutschen lernen“ veröffentlicht hat.

Sie schwärmt darin von den applaudierenden Deutschen, die 2015 eine Million Flüchtlinge willkommen hießen, um „den Rassismus ihrer Vorfahren umzukehren“. Andererseits seien hier Türken und Farbige „zur Zielscheibe des Gifts geworden, das sich einst gegen die Juden richtete“. Es sind letzte Botschaften vom Ende einer Sackgasse.

Wie konnte es so weit kommen?

Mehr als 350 Berliner Juden haben unterdessen einen Gegenappell unter dem Titel „Keine Regierung mit dieser Linken“ veröffentlicht. Sie kritisieren die Verbindungen der Linken ins Clan- und Hamas-Milieu und erwähnen, dass Abgeordnete sich die Losung „Intifada bis zum Sieg“ zu eigen machen und die Berlin-Wahl zur „Wahlintifada“ erklärt haben. Anders als die Unterzeichner des ersten Briefes bekunden sie, dass sie eine rot-grün-rote Landesregierung als Bedrohung empfinden.

Aus rechter Sicht kann man dem Brief zustimmen, was aber nicht die eigene Meinungsbildung und Positionierung ersetzt. Wären die Islamisierung und das Clan-Unwesen unbedenklicher, wenn sie sich nicht gegen Juden richten würden? Wie konnte es so weit kommen? Was lässt sich in der verluderten Hauptstadt – dem „Reichshauptslum“, wie der Blogger Don Alphonso spottet – und darüber hinaus überhaupt noch retten? Reparaturen im Detail helfen nicht mehr, wo das gesamte Gefüge angefressen und morsch ist. Es müsste neu definiert und konstituiert werden. Das sind die Fragen und Aufgaben, vor denen man steht – und erstarrt.