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Dänisches Modell: Lehrer müssen ausbaden, was Eltern verbockt haben

Dänisches Modell: Lehrer müssen ausbaden, was Eltern verbockt haben

Dänisches Modell: Lehrer müssen ausbaden, was Eltern verbockt haben

Ein am Boden liegender wehrloser Junge wird von zwei anderen brutal festgehalten und getreten, gestellte Szene. Lehrer in der Pflicht?
Ein am Boden liegender wehrloser Junge wird von zwei anderen brutal festgehalten und getreten, gestellte Szene. Lehrer in der Pflicht?
Gewalt an Schulen (Symbolbild): Eltern in der Pflicht. Foto: picture alliance / imageBROKER | Siegfried Kuttig
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Lehrer müssen ausbaden, was Eltern verbockt haben

In Dänemark dürfen Lehrer künftig Schüler bei Fehlverhalten körperlich festhalten und auch gegen ihren Willen aus dem Klassenzimmer werfen. In der Realität wird das nicht funktionieren. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Gewalt an Schulen (Symbolbild): Eltern in der Pflicht. Foto: picture alliance / imageBROKER | Siegfried Kuttig
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