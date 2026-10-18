Krieg gegen den Westen

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Niedergebrannte historische Gebäude, geschändete Nationaldenkmäler, Rauchschwaden über verwüsteten Innenstädten, misshandelte Greise, geplünderte Geschäfte, von Trümmern und ausgebrannten Autos gesäumte Straßenzüge, Polizisten, die panisch vor marodierenden Horden vermummter Migranten und Linksextremisten flüchten, statt die Bürger zu schützen – man muss wohl schon komplett abgestumpfter ÖRR-Propagandist sein, um die apokalyptischen Bilder aus Paris und ganz Frankreich noch immer als „Schülerproteste“ oder „Jugendrevolte“ abzutun.

In Frankreichs Städten herrscht Krieg. Die anfänglichen sozial- und bildungspolitischen Protestaktionen waren dafür lediglich Vorwand und Plattform zugleich. Radikale linke Agitatoren haben den aufziehenden Untergang des auf Schuldensand gebauten französischen Wohlfahrtssozialismus zu einer skrupellosen Machtdemonstration genutzt: Sie haben ihre linksextremen Fußtruppen und das aggressive Substrat migrantischer junger Männer aus arabisch-afrikanischen Gewaltkulturen mobilisiert, um der bürgerlich-westlichen Zivilisation den Krieg zu erklären.

Der Massenzustrom hat ein Konfliktpotenzial aufgebaut

Wer sich vor diesen Bildern in die Illusion flüchtet, das sei ein lediglich „soziales“ und spezifisch französisches Phänomen, der wiegt sich in einem tödlichen Irrtum. Der Dschihad der islamo-linken Glaubenskrieger gegen die Reste des alten Europa betrifft alle Länder des Kontinents, die sich im suizidalen Moralrausch der Ideologie der schrankenlosen Massenmigration aus der afrikanisch-orientalischen Welt hingegeben haben.

Auch in Deutschland sind die Zutaten für diesen islamo-linken Dschihad längst vorhanden. Der millionenfache Massenzustrom muslimischer und afrikanischer Migranten seit dem merkelschen Willkommensputsch hat in einem Jahrzehnt mit Hochdruck ein Konfliktpotential ins Land gepumpt, zu dessen Anhäufung das Nachbarland Frankreich mehr als ein halbes Jahrhundert gebraucht hat.

Hier wie dort haben sozialstaatliche Alimentierung sowie exzessive Aufenthalts- und Einbürgerungspraxis die Ausbreitung und Verfestigung feindlich gesinnter Parallelgesellschaften befördert und diese nahezu unangreifbar gemacht. Die radikale Linke hat in ihnen diesseits und jenseits des Rheins ein willkommenes Wähler- und Mobilisierungsreservoir gefunden, um die abgemeldeten einheimischen Zahlknechte unter Druck zu setzen und zu verdrängen.

Auch in Berlin zeigen sich ähnliche Strukturen

Während in Frankreich der linke Demagoge Jean-Luc Mélenchon seine linksradikalen und migrantischen Fußtruppen in den Kampf um die Macht in der Republik schickt, haben in der deutschen Hauptstadt Berlin Linke, Grüne und SPD mit Unterstützung migrantischer Clanstrukturen bereits die Herrschaft erobert. Ihr Programm zielt unverhohlen auf die weitere Marginalisierung der einheimischen Bevölkerung und auf den Ausbau ihrer Machtbasis durch forcierte Einwanderung, Einbürgerung und Wahlrechtsgewährung. Es ist zugleich eine Blaupause für den Griff nach der Macht im Bund.

In Paris und in Berlin sammeln sich linke und migrantische Mobs unter der „Palästinenser“-Flagge, dem Symbol ihres gemeinsamen Hasses auf den Westen und Israel, um den öffentlichen Raum zu beanspruchen. Fehlt nur noch, dass dem hypertrophen Sozialstaat das Geld ausgeht, um die Verächter unserer Zivilisation und Lebensart noch länger ruhigzustellen.

Mit den Schulden- und Geldverschwendungsorgien der Regierung Klingbeil-Merz ist Deutschland auf dem besten Weg, Frankreich in den Abgrund der Zahlungsunfähigkeit zu folgen und dabei das ganze Euro-Kartenhaus mitzureißen. Die kommenden Jahre werden auch in Deutschland hart und hässlich werden.