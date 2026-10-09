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Leasing-Gate: Knallt ein BMW mit Vollgas in die Brandmauer

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Leasing-Gate: Knallt ein BMW mit Vollgas in die Brandmauer

BMW kassiert das Leasingangebot für AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch. Symbolbild: JF / KI
BMW kassiert das Leasingangebot für AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch. Symbolbild: JF / KI
BMW kassiert das Leasingangebot für AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch. Symbolbild: JF / KI
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Knallt ein BMW mit Vollgas in die Brandmauer

BMW zieht nach der Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten sein Leasingangebot zurück. Die Gewinne schrumpfen, Tausende Stellen sollen wegfallen. Dafür gehört politische Bevormundung jetzt zur Serienausstattung. Ein Kommentar.

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