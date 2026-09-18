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Neuer Bundestrainer für Patriotismus: Klopp und der Nationalstolz der „Falschen“

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Bundestrainer Jürgen Klopp: Großes Echo für seine Patriotismus-Aussgagen. Foto: picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie | Jürgen Kessler
Bundestrainer Jürgen Klopp: Großes Echo für seine Patriotismus-Aussgagen. Foto: picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie | Jürgen Kessler
Bundestrainer Jürgen Klopp: Großes Echo für seine Patriotismus-Aussgagen. Foto: picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie | Jürgen Kessler
JF-Plus Icon Premium Neuer Bundestrainer für Patriotismus
 

Klopp und der Nationalstolz der „Falschen“

CDU, Katrin Göring-Eckhardt, taz und andere Linke kommen aus dem Jubeln nicht heraus. Jürgen Klopp will den „Patriotismus“ nicht „den Falschen“ überlassen. Es lohnt allerdings, dem Bundestrainer etwas genauer zuzuhören – und sich zu fragen, wer eigentlich einen echten Nationalstolz immer verhindern wollte. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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Bundestrainer Jürgen Klopp: Großes Echo für seine Patriotismus-Aussgagen. Foto: picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie | Jürgen Kessler
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