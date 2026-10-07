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Statt Zucker nun Plastik: Klingbeil denkt nur von Steuer zu Steuer

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Wenn die eine Steueridee nicht klappt, denkt sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die nächste aus.
Wenn die eine Steueridee nicht klappt, denkt sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die nächste aus.
Wenn die eine Steueridee nicht klappt, denkt sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die nächste aus. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Frey
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Klingbeil denkt nur von Steuer zu Steuer

Es ist ein weiteres Sabotageprojekt gegen die schwarz-rote „Reform“-Koalition: Finanzminister Klingbeil (SPD) hat sich eine „Plastiksteuer“ ausgedacht. Damit wird der Staatsapparat weiter aufgebläht; was ja Tradition hat. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.

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Wenn die eine Steueridee nicht klappt, denkt sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die nächste aus. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Frey
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