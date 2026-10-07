Klingbeil denkt nur von Steuer zu Steuer

Wenn die eine Steueridee nicht klappt, denkt sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die nächste aus. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Frey

Es ist ein weiteres Sabotageprojekt gegen die schwarz-rote „Reform“-Koalition: Finanzminister Klingbeil (SPD) hat sich eine „Plastiksteuer“ ausgedacht. Damit wird der Staatsapparat weiter aufgebläht; was ja Tradition hat. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.