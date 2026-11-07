KI ist die vierte Kränkung der Menschheit

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Kürzlich stolperte ich über ein Interview mit Dr. Steven Strogatz, einem renommierten Mathematiker der Cornell University, der sich im Podcast der New York Times mit den Folgen der Künstlichen Intelligenz (KI) für seinen Berufsstand auseinandersetzte. Es ging um mathematische Probleme, an denen Menschen teilweise seit Jahrzehnten vergeblich gearbeitet hatten und die KI-Systeme nun in erstaunlicher Geschwindigkeit zu lösen beginnen. Strogatz rang angesichts dieser Entwicklung mit den Tränen. Die Entwicklung der Technologie sei zwar spektakulär, erklärte er, doch mit ihr gingen erhebliche menschliche Verluste einher.

Was ihn während des Gesprächs so sichtbar bewegte, war dabei nicht allein die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Strogatz beschrieb ein allgemeines Problem, einen Verlust, den viele Menschen durch die Implementierung von KI in allen Gesellschaftsbereichen erleben werden. Denn was hier wegbricht, ist nicht weniger als die Freude am Entdecken und das Gefühl, mit der eigenen geistigen Leistung etwas zu vollbringen. Vermutlich erleben wir gerade den Beginn einer Entwicklung, die Sigmund Freud als vierte große Kränkung der Menschheit beschrieben hätte.

Denn was geschieht mit uns als Spezies, was macht es mit unserem Selbstwert, wenn eine Maschine die menschliche Leistung übertrifft und Erkenntnisse liefert, deren Zustandekommen wir nicht mehr nachvollziehen können?

Sonderstellung des Menschen bröckelt

Also zurück zu Freud. In seinem Aufsatz „Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse“ von 1917 beschrieb dieser drei wissenschaftliche Erkenntnisse, die das menschliche Selbstbild in der Vergangenheit so tief wie nachhaltig erschüttert haben. Die erste, die kosmologische Kränkung, geht auf Kopernikus zurück: Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Die zweite, die biologische Kränkung, verdanken wir Darwin: Der Mensch ist keine von der übrigen Natur getrennte Schöpfung, sondern Teil der Evolution. Die dritte, die psychologische Kränkung, war Freuds eigene: Der Mensch ist nicht einmal Herr im eigenen Haus. Sein Denken und Handeln werden von unbewussten Vorgängen beeinflusst, die sich seiner Kontrolle entziehen.

Alle drei Erkenntnisse nahmen dem Menschen ein Stück seiner vermeintlichen Sonderstellung. KI ist nun dazu angetan, die vierte Kränkung hinzuzufügen: Sehr wahrscheinlich sind wir Menschen nicht einmal das Ende der Entwicklung intelligenter Wesen. Und vielleicht betrachten wir uns just in diesem Moment noch als Herr über und Mittelpunkt des Geschehens, weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass Intelligenz jemals etwas anderes als ein menschliches Werkzeug sein könnte. Doch diese Annahme ist keineswegs zwingend.

Eine allgemeine künstliche Intelligenz (AGI), die Menschen auf nahezu allen geistigen Gebieten übertrifft, wird ihre Fähigkeiten nicht auf menschliche Denkgeschwindigkeiten beschränken. Sie wird Zusammenhänge in einer Geschwindigkeit und Komplexität verarbeiten, die unsere Vorstellungskraft übersteigen.

Braucht es überhaupt noch Universitäten im KI-Zeitalter?

In diesem Fall hätten wir dann nicht einfach ein weiteres Werkzeug wie die Dampfmaschine oder das Auto erfunden, wie in Bezug auf KI immer wieder gerne abwiegelnd in den Raum gestellt wird, sondern hätten einen Konkurrenten um die Gestaltung der Welt geschaffen, dessen Denkprozesse wir nicht mehr vollständig verstehen.

Noch immer begegnen viele Menschen dieser Perspektive mit bemerkenswerter Gelassenheit. KI, so heißt es, werde zwar einzelne Tätigkeiten verändern, letztlich aber neue Berufe schaffen und den Menschen von lästiger Arbeit befreien. Das ist auch das Marketingversprechen aus dem Silicon Valley. Aber die Zeichen, die auf ein Gegenteil dieser utopischen Perspektive hinweisen, stehen bereits in grellen Farben an der Wand.

Zunächst betraf der Jobverlust vor allem Programmierer und Grafikdesigner. Jetzt gerade gerät mit der Mathematik das nächste Gebiet ins Wanken. Die gesamte akademische Forschung und mit ihr der jahrhundertealte Universitätsbetrieb stehen vor der existentiellen Frage, welche Rolle ihnen überhaupt noch zukommt, wenn Maschinen zunehmend erfolgreicher und schneller wissenschaftliche Probleme bearbeiten.

Auch Handwerker sind vor KI nicht sicher

Dabei wäre es naiv, die sich abzeichnende Entwicklung auf akademische und andere sogenannte Wissensberufe zu beschränken. Sobald leistungsfähige KI mit Robotik verbunden wird, geraten auch Tätigkeiten unter Druck, die bislang als vergleichsweise sicher galten: Mechaniker, Busfahrer, Reinigungskräfte oder Beschäftigte in der Gebäudewartung. Was sich wiederholen und technisch ausführen lässt, wird früher oder später automatisiert werden. Weltweit waren 2025 bereits rund fünf Millionen Industrieroboter im Einsatz. Noch sind sie überwiegend auf bestimmte Aufgaben spezialisiert. Doch wer daraus naiverweise ableitet, körperliche Arbeit sei dauerhaft vor maschineller Konkurrenz geschützt, verwechselt den heutigen Entwicklungsstand mit einer technischen Grenze. Folglich gibt es keinen Grund zu der Annahme, ausgerechnet die klassische Arbeiterklasse bleibe von der KI-Revolution verschont. Schon gar nicht bei uns im Westen.

Denn die Voraussetzungen für eine schnelle Einführung der KI sind gerade in unseren reichen Industriestaaten vorhanden. Hier treffen digitale Infrastruktur und hohe Investitionssummen auf Unternehmen, die ihre Kosten senken wollen. Das Problem ist also mitnichten eine ferne Zukunftsvision. Der Internationale Währungsfonds schätzte bereits 2024, dass rund 60 Prozent der Arbeitsplätze in fortgeschrittenen Volkswirtschaften der KI ausgesetzt sind. Das bedeutet keineswegs, dass ebenso viele Stellen verschwinden werden, zeigt allerdings, wie tief die Technologie in Arbeitsmärkte eingreifen könnte, die bislang als besonders entwickelt und qualifiziert galten.

Natürlich gibt es Einwände gegen solche düsteren Prognosen. Die Entwicklung könnte langsamer verlaufen als erwartet. Und politische Entscheidungen könnten den Einsatz bestimmter Systeme beschränken. Alles möglich. Problematisch werden solche Beschwichtigungen dort, wo aus solchen „Es könnte aber doch“-Szenarien Bewältigungsstrategien werden, die vor allem einem Zweck dienen: sich nicht mit den Konsequenzen des technologischen Fortschritts auseinandersetzen zu müssen. Damit gibt man aber auch ein Stück Mündigkeit in einer hochkritischen Phase ab.

Steckerziehen reicht nicht mehr

Solche Copes, wie es im Internetjargon heißt, begegnen uns auf Schritt und Tritt. KI werde schon nicht so weit kommen. Sie macht immer noch Fehler. Haha, die Hand auf dem KI-generierten Bild hat einen Daumen zu viel. Irgendjemand werde schon die Kontrolle behalten. Und wenn sie sich doch einmal gegen uns wenden sollte, könne man ja einfach den Stecker ziehen.

Gerade dieser letzte Einwand verrät ein erstaunlich mechanisches Verständnis der Technologie. Ein hochentwickeltes KI-System wäre nicht zwangsläufig ein einzelner Computer, den man einfach vom Stromnetz trennen könnte. KI wird zunehmend in Cloud-Dienste und betriebliche Software eingebunden. Diese Systeme greifen auf unterschiedliche Server und Datenquellen zu und können miteinander interagieren. Man müsste im Ernstfall wissen, wie die einzelnen Komponenten voneinander abhängen und welche Prozesse andernorts weiterlaufen.

Ein Vorfall bei der KI-Plattform Hugging Face im Juli dieses Jahres lieferte dafür einen Vorgeschmack. Ein autonomes Agentensystem drang in Teile der internen Infrastruktur ein und führte zahlreiche automatisierte Aktionen aus. Bei der anschließenden Aufarbeitung kamen wiederum KI-Systeme zum Einsatz, um Tausende protokollierte Ereignisse auszuwerten. Der Vorfall demonstrierte eindrucksvoll, wie schnell automatisierte Systeme in komplexen Umgebungen handeln können und wie anspruchsvoll es bereits heute ist, ihre Aktivitäten vollständig zu überblicken.

Lohnarbeit verbindet Einkommen mit Konsum

Mit jeder neuen Generation werden solche Vorfälle zudem zu einer Lektion für die Entwickler. Das ist grundsätzlich wünschenswert, allerdings wäre es ein Trugschluss, daraus abzuleiten, Sicherheitsfilter und nachträgliche Korrekturen könnten jedes künftige Risiko zuverlässig ausschließen. Wer eine Technologie in immer mehr Systeme integriert, schafft gleichzeitig auch immer neue Abhängigkeiten und damit zusätzliche Fehlerquellen. Bei einer tatsächlich außer Kontrolle geratenen AGI dürfte es wenig helfen, auf einen Notfallplan zu vertrauen, dessen Wirksamkeit kein Mensch jemals unter den betreffenden Bedingungen erprobt hat.

Die vielleicht tiefgreifendste Disruption betrifft allerdings gar nicht so sehr die Frage, ob Maschinen uns eines Tages geistig überlegen sein werden. Das ist so kränkend wie absehbar. Es geht vielmehr um unsere Stellung als Mensch in einer KI-dominierten Wirtschaft. Unser heutiges Wirtschaftssystem beruht wesentlich darauf, dass Menschen ihre Arbeitskraft anbieten, dafür Einkommen erhalten und mit diesem Einkommen Waren und Dienstleistungen kaufen. Unternehmen benötigen Beschäftigte für die Produktion und Kunden für den Absatz ihrer Produkte. Die Lohnarbeit verbindet Einkommen mit Konsum.

Was aber geschieht, wenn KI-Systeme und Roboter einen immer größeren Teil der Produktion übernehmen und menschliche Arbeitskraft für immer weniger Leistungen benötigt wird? Wenn Maschinen nicht nur Texte verfassen und Programme schreiben, sondern auch Häuser bauen, Möbel und Lebensmittel drucken oder Waren transportieren, gerät diese Verknüpfung schnell ins Wanken. Die Produktivität könnte dann zwar ungeahnte Höhen erreichen, zugleich aber die wirtschaftliche Bedeutung großer Bevölkerungsteile schrumpfen lassen.

„Oligarchisierung“ der US-Wirtschaft ist ein Menetekel

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das macht Geld jetzt nicht automatisch überflüssig. Solange Ressourcen und Land begrenzt sind, muss weiterhin entschieden werden, wer worüber verfügen darf. Aber eine Wirtschaft, in der Maschinen den Großteil der Arbeit verrichten, wäre nicht mehr zwingend auf die heutige Verteilung von Einkommen durch Lohnarbeit angewiesen. Die entscheidende Frage, die sich daraus ergibt, wäre dann, wem die Maschinen gehören und wer über die Erträge ihrer Arbeit verfügt. Es ist eine Frage, die schon Karl Marx berechtigterweise im Schatten der Industrialisierung gestellt hat.

Die Gefahr ist real, dass das KI-Zeitalter eine Gesellschaft hervorbringen könnte, in der ein kleiner Kreis von Eigentümern über gewaltige Produktionskapazitäten verfügt, während immer mehr Menschen weder als Arbeitskräfte noch als Konsumenten eine zentrale Rolle spielen. Die Anfänge davon sind bereits in der „Oligarchisierung“ der US-Wirtschaft deutlich zu erkennen.

Dabei müssen die Milliardäre und Megakonzerne, die heute in KI investieren, nicht mal eine gemeinsame Verschwörung verfolgen, um diese Entwicklung voranzutreiben. Ihre Geschäftsmodelle sind im Kapitalismus logisch zwingend darauf ausgerichtet, ihre Systeme zu verbessern und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Aber dass dabei der Fortbestand der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung oder die wirtschaftliche Bedeutung von acht Milliarden Menschen an erster Stelle stünde, ist keineswegs garantiert. Peter Thiel lässt grüßen.

Menschen halten sich für den Mittelpunkt

Und selbst wenn sich künftig alle Menschen auf der Erde materiell versorgen ließen, was bei der gegenwärtigen Größe der Bevölkerung einigermaßen absurd erscheint, wäre damit noch nichts gewonnen, da Arbeit mehr ist als die bloße Beschaffung von Einkommen aus Gründen des nackten Überlebens. Arbeit vermittelt Menschen Anerkennung und das Gefühl, gebraucht zu werden. Wer folglich ganze Bevölkerungsschichten ihrer wirtschaftlichen Funktion beraubt, nimmt ihnen auch ein Stück weit ihre Würde. Die sich daraus ergebenden Probleme werden mit Geldtransfers kaum zu lösen sein.

Letztlich ist die Vorstellung, eine superintelligente Maschine werde schon irgendwie unseren Interessen dienen, eine Verlängerung desselben menschlichen Selbstbildes, das Freud einst in seinem eingangs erwähnten Aufsatz beschrieben hat. Wir Menschen halten uns für den Mittelpunkt und nehmen an, alles, was wir hervorbringen, müsse deshalb unserem Zweck dienen. Doch aus der Tatsache, dass wir eine Technologie erschaffen, folgt nicht automatisch, dass wir ihre weitere Entwicklung dauerhaft kontrollieren oder ihre Folgen nach unseren Vorstellungen gestalten können.

Fragen müssen jetzt geklärt werden

Und damit wird die KI-Entwicklung zu einer politischen Herrschaftsfrage (JF berichtete). Wer die Systeme kontrolliert, die künftig einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfung leisten, hält eine Macht in Händen, die weit über den Erfolg eines einzelnen Unternehmens hinausgeht und Beschäftigte, Verbraucher und sogar ganze Staaten abhängig machen könnte.

Die Politik muss deshalb schon jetzt entscheiden, ob sie die Entwicklung weitgehend den Interessen jener überlässt, die an ihr verdienen, oder ob sie rechtzeitig demokratische Kontrolle über ihren Einsatz und ihre Folgen organisiert. Dazu gehört die Frage, welche Systeme überhaupt autonom handeln dürfen. Vor allem aber muss geklärt werden, wem die Gewinne aus einer automatisierten Wirtschaft zufließen und wie Menschen an einer Gesellschaft teilhaben sollen, in der ihre Arbeitskraft womöglich nicht mehr gebraucht wird.

Das sind beileibe keine Fragen für irgendwann. Sobald die technologische Abhängigkeit groß genug ist, könnte es erheblich schwerer werden, die Spielregeln noch zu verändern. Wer diese Debatte mit dem Hinweis auf technischen Fortschritt oder einen späteren Wohlstandsgewinn abtut, verwechselt die Möglichkeit einer besseren Zukunft mit ihrer Garantie.