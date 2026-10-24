Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Urbane Luxusprobleme: Keine Pizza mehr im AfD-Deutschland

Urbane Luxusprobleme: Keine Pizza mehr im AfD-Deutschland

Urbane Luxusprobleme: Keine Pizza mehr im AfD-Deutschland

AfD-Kommentar-Bebilderung: Das Bild zeigt eine Pizza auf einem Brett.
AfD-Kommentar-Bebilderung: Das Bild zeigt eine Pizza auf einem Brett.
AfD-Gegner behaupten, dass die Partei alle Pizzabäcker remigieren will (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Oksana Bratanova
JF-Plus Icon Premium Urbane Luxusprobleme
 

Keine Pizza mehr im AfD-Deutschland

Die AfD will alle Pizzabäcker und Dönerschnitzer abschieben! So lautet das Kernargument Linker gegen eine rationale Migrationspolitik. Dass das Quatsch ist, weiß jeder, der nicht in der linken Blase lebt. Dennoch lohnt ein Blick auf die Gastrolandschaft. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Gegner behaupten, dass die Partei alle Pizzabäcker remigieren will (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Oksana Bratanova
Anzeige
Deutsche Sprache
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles