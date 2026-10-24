Keine Pizza mehr im AfD-Deutschland

Die AfD will alle Pizzabäcker und Dönerschnitzer abschieben! So lautet das Kernargument Linker gegen eine rationale Migrationspolitik. Dass das Quatsch ist, weiß jeder, der nicht in der linken Blase lebt. Dennoch lohnt ein Blick auf die Gastrolandschaft. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.