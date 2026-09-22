Jihad in Berlin: Hitlergruß gezeigt, Juden bedroht, Wahlrecht verlangt

Jihad zeigt den Hitlergruß: Jetzt will er unbedingt in Deutschland wählen dürfen. Foto: Shlomo Afanasev / ScreenshotX

In einem Artikel des Berliner „Tagesspiegels“ verlangt ein gewisser „Jihad“ das Wahlrecht für Ausländer. Dann kommt heraus: Erst vor kurzem zeigte er den Hitlergruß und bedrohte Juden mit dem Tod. Kein Wunder, dass die Linkspartei solchen Typen das Wahlrecht geben will. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.