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„Tagesspiegel“ ändert Bericht: Jihad in Berlin: Hitlergruß gezeigt, Juden bedroht, Wahlrecht verlangt

„Tagesspiegel“ ändert Bericht: Jihad in Berlin: Hitlergruß gezeigt, Juden bedroht, Wahlrecht verlangt

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Jihad zeigt den Hitlergruß: Jetzt will er unbedingt in Deutschland wählen dürfen. Foto: Shlomo Afanasev / ScreenshotX
Jihad zeigt den Hitlergruß: Jetzt will er unbedingt in Deutschland wählen dürfen. Foto: Shlomo Afanasev / ScreenshotX
Jihad zeigt den Hitlergruß: Jetzt will er unbedingt in Deutschland wählen dürfen. Foto: Shlomo Afanasev / ScreenshotX
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Jihad in Berlin: Hitlergruß gezeigt, Juden bedroht, Wahlrecht verlangt

In einem Artikel des Berliner „Tagesspiegels“ verlangt ein gewisser „Jihad“ das Wahlrecht für Ausländer. Dann kommt heraus: Erst vor kurzem zeigte er den Hitlergruß und bedrohte Juden mit dem Tod. Kein Wunder, dass die Linkspartei solchen Typen das Wahlrecht geben will. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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