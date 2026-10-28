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CDU-Politiker sollten Anti-AfD-Erklärung abgeben: Ist Sven Schulze ein U-Boot der AfD?

CDU-Politiker sollten Anti-AfD-Erklärung abgeben: Ist Sven Schulze ein U-Boot der AfD?

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Sven Schulze: Egal, was er macht, immer geht die CDU am Ende als Verlierer vom Platz. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Sven Schulze: Egal, was er macht, immer geht die CDU am Ende als Verlierer vom Platz. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Sven Schulze: Egal, was er macht, immer geht die CDU am Ende als Verlierer vom Platz. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
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Ist Sven Schulze ein U-Boot der AfD?

Sven Schulze soll seine Parteikollegen im Magdeburger Landtag genötigt haben, eidesstattlich zu versichern, keine AfD-Politiker gewählt zu haben. Es gibt vier Möglichkeiten, warum die Fraktion so agiert – und bei keiner kommt Schulze gut davon. Eine Analyse von Henning Hoffgaard.

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Sven Schulze: Egal, was er macht, immer geht die CDU am Ende als Verlierer vom Platz. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
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