Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Koalitionsverhandlungen: Israelhass: Ein Schmierentheater in rot-grün-rot

Koalitionsverhandlungen: Israelhass: Ein Schmierentheater in rot-grün-rot

Koalitionsverhandlungen: Israelhass: Ein Schmierentheater in rot-grün-rot

Die rot-grün-roten Koalitionäre in Berlin.
Die rot-grün-roten Koalitionäre in Berlin.
Bald-Koalitionäre Graf (Grüne), Eralp (Linke), Krach (SPD): Täuschungsmanöver für die Öffentlichkeit. Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev
JF-Plus Icon Premium Koalitionsverhandlungen
 

Israelhass: Ein Schmierentheater in rot-grün-rot

Die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde hat ein Problem mit Israel, ihre Partei angeblich mit Emde und Grüne und SPD angeblich mit der Linken. Logisch, dass am Ende eine gemeinsame Regierung steht. Denn offensichtlich handelt es sich um eine große Inszenierung. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bald-Koalitionäre Graf (Grüne), Eralp (Linke), Krach (SPD): Täuschungsmanöver für die Öffentlichkeit. Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles