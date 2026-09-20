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Huthi-Offensive: Irans Triumph am Roten Meer

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Ein Huthi-Unterstützer mit einem Kalaschnikow-Gewehr feiert die Eroberung der Meerenge Bab al-Mandab: Auch die iranische Führung jubelt. Foto: picture alliance / AP Photo/Osamah Abdulrahman | Osamah Abdulrahman
Ein Huthi-Unterstützer mit einem Kalaschnikow-Gewehr feiert die Eroberung der Meerenge Bab al-Mandab: Auch die iranische Führung jubelt. Foto: picture alliance / AP Photo/Osamah Abdulrahman | Osamah Abdulrahman
Ein Huthi-Unterstützer mit einem Kalaschnikow-Gewehr feiert die Eroberung der Meerenge Bab al-Mandab: Auch die iranische Führung jubelt. Foto: picture alliance / AP Photo/Osamah Abdulrahman | Osamah Abdulrahman
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Irans Triumph am Roten Meer

Die Huthi bedrohen nun nicht nur Saudi-Arabiens Ölexporte, sondern binden auch amerikanische Kräfte am Tor der Tränen. Für den Iran zahlt sich diese Ausweitung des Krieges aus. Ein Kommentar von Seyed Alireza Mousavi.

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Ein Huthi-Unterstützer mit einem Kalaschnikow-Gewehr feiert die Eroberung der Meerenge Bab al-Mandab: Auch die iranische Führung jubelt. Foto: picture alliance / AP Photo/Osamah Abdulrahman | Osamah Abdulrahman
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