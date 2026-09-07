Hilflos und heillos überfordert

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Irgendwann an diesem Wahlabend verliert der Moderator die Geduld. Wiebke Winter, CDU-Fraktionschefin in Bremen, sitzt in der Diskussionsrunde bei Welt und erklärt, man habe die Menschen „anscheinend nicht so angesprochen“, dass sie den Eindruck hätten, man könne sie „emotional auch mitnehmen“. Der Moderator fragt nach, welche Konsequenzen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nun ziehen müsse. Winter: „Wir haben eine stabile Bundesregierung, und die brauchen wir gerade auch in dieser Zeit. Wir haben ein Grundgesetz, was funktioniert.“

Also laufe alles so weiter, wie es schon lief, und sei super, entgegnet der Moderator trocken. Die 30jährige erwidert, man müsse sich das Ergebnis genau anschauen. Der Moderator hält ihr daraufhin vor, an den 18 Komma irgendwas werde sich nichts mehr ändern, die Niederlage sei krachend – worauf sie denn warte. „Wir müssen jetzt einmal abwarten, wie es weitergeht.“ Und: „Wir müssen uns anschauen, wie ist das Ergebnis in Sachsen-Anhalt.“ Auf die Frage, ob sie ernsthaft den Ministerpräsidenten weiter stellen wolle: „Wir müssen uns anschauen, wie das Endergebnis aussieht.“

Wiebke Winter (Mitglied des CDU-Präsidiums) scheint nicht realisiert zu haben, was bei der Landtagswahl in #SachsenAnhalt passiert ist. Hört und seht selbst.pic.twitter.com/38OegytZXy — Terran Liberty (@terran_liberty) September 6, 2026

Außer Floskeln wird nichts mehr geliefert

Die CDU hat am Ende nicht einmal 18 Komma Prozent geholt, sondern gerade einmal etwas mehr als 17. Ulrich Siegmund und die AfD konnten fast 44 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Das Debakel für die Union ist durchaus historisch. Und der Auftritt der Nachwuchshoffnung der Christdemokratie, die dreimal denselben Satz in zwei Minuten wiederholt, ohne dass sie es überhaupt bemerkt, ebenso vielsagend. Nachdem der Moderator ihr sagt, dass sie in Floskeln redet, redet Winter … weiter in Floskeln.

Ihr Auftritt bei Welt-TV ist dabei einer von mehreren verstörenden Auftritten der Christdemokraten am Abend der Wahlniederlage. Philipp Amthor, Staatsminister im Kanzleramt, führte in der ARD stakkatohaft aus: „Demokratie bedeutet Herrschaft der Mehrheit. Und für stabile Mehrheiten ist die AfD nicht zu haben, sind wir mit dieser Partei nicht zu haben.“ Neun Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt sind mit der Arbeit des Bundeskanzlers zufrieden. Neun.

Inhaltlich komplett blank

Wird die Union jetzt über Merz diskutieren? Amthor: „Ich glaube, alle eindimensionalen Erklärungen für diese Verschiebung des Parteiensystems greifen zu kurz. Alle eindimensionalen Beschreibungen greifen da zu kurz.“ Und dann, gefragt nach der künftigen Zusammenarbeit mit Magdeburg, gibt Amthor, die Hände ineinandergelegt, zum Besten: „Wir haben keine Staatskrise, sondern haben ein Grundgesetz, das auch mit solchen komplizierten Wahlergebnissen gut umgehen kann.“

Ich liebe alles daran! 🥳

Philipp Amthor im Interview.pic.twitter.com/4rvoODERoi — Künstliche Intelligenz (@KI_Agent) September 6, 2026

Wenn CDU-Politiker auf die Frage nach den Konsequenzen einer herben Wahlniederlage erwidern, die Verfassung halte dies aus, ist das nicht etwa der Tatsache geschuldet, dass sie die Frage überhört haben. Sie geben vielmehr zu, dass ihre Antwort lautet, keine Antwort zu haben. Es ist das Eingeständnis, inhaltlich blank dazustehen.

Was von Merkel blieb

Winter und Amthor waren die kommunikativen Spitzenkräfte der Union im Moment des schlechtesten CDU-Ergebnisses in Sachsen-Anhalt seit 1990, und sie eint eine Biografie: Junge Union, Stipendium, frühes Mandat und Amt. Amthor saß mit 24 im Bundestag; Winter, die auch als prominente Vertreterin einer ausufernden Klimapolitik in der Union gilt, führt mit 30 eine Fraktion.

Sie repräsentieren politische Senkrechtstarter, die in jungem Alter gelernt haben, dass im Politikbetrieb nicht belohnt wird, wer etwas Substanzielles sagt, sehr wohl aber der, der nichts Falsches sagt. Die kommunikative Verweigerungshaltung ist dabei die Kernkompetenz einer dahinsiechenden Politikergeneration christdemokratischer Prägung. Wer seine gesamte Laufbahn darauf gebaut hat, Angriffsflächen zu vermeiden, kommt damit glänzend durch – bis zu dem Tag, an dem eine Antwort verlangt wird. Dann steht er da und sagt, man müsse „sich das anschauen“. Dazu passt auch der Auftritt der neuen CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann, 44 Jahre alt, die in der ARD sagte, dass man den Wähler emotional nicht erreicht habe.

Ein aus der Zeit gefallener Politikertypus

Dieser in der Union omnipräsente Politikertypus ist Erbe der 16jährigen Kanzlerschaft Angela Merkels (CDU). Merkel hatte es perfektioniert, viele Wörter zu verwenden, um nichts zu sagen; Fragen nicht zu beantworten, sondern zu umgehen, bis das Interesse an ihnen erlischt; und Politik als Verwaltung des Unvermeidlichen zu inszenieren. 16 Jahre lang war das die erfolgreichste Technik der Republik, und eine ganze Generation ist darin sozialisiert worden.

Nur: War die Nichtaussage eine Art Merkelscher Machttechnik in einem sediert-saturierten Land, dem es noch halbwegs gut ging, so hat sich die Technik bei ihren Nachfolgern längst erschöpft. Das Land ist heute ein anderes, die politischen Verschiebungen sind gewichtig, die Krisen entweder sichtbar oder bevorstehend. In dieser Gemengelage, in der die AfD längst stärkste Partei in Umfragen ist, stellt eine solche Kommunikation eine Bankrotterklärung dar. Sie ist zu einer unausstehlichen Manier geworden, die Politikverdrossenheit regelrecht kultiviert.

Sprechblasen und Ausflüchte

Nach der vorläufigen Wählerwanderung von Infratest dimap für die ARD stammt der größte Zugewinn der AfD nicht von der CDU, sondern aus dem Lager der Nichtwähler: netto rund 170.000 Stimmen. Menschen, die sich einst abgewandt hatten und die aufgehört hatten zu glauben, dass ihre Stimme etwas bewegt, weil Politik bewusst apolitisch definiert wurde, stimmten nun für die Rechtspartei. Dorthin gebracht hat sie jahrzehntelange Erfahrung mit einer politischen Klasse, die auf jede konkrete Frage mit einer Verfahrensbeschreibung antwortet. Die Sprache von Winter, Amthor und Hoppermann ist in dem Sinne Symptom eines Politikstils, der seit Jahren zuverlässig Nichtwähler produziert.

Hinzu kommt noch etwas anderes: In den ausweichenden Nicht-Antworten der CDU-Politiker zeigt sich auch ein Politikstil, dem Demut abhandengekommen ist. Nachdem man jahrelang den Wählerwillen nicht ernst nahm und den Souverän, gerade in Ostdeutschland, beleidigte, verweigert man nun vor laufenden Kameras ein ernsthaftes Eingeständnis des eigenen Scheiterns und eine ehrliche Problemanalyse. Stattdessen kommen Sprechblasen und Ausflüchte.

Eine Partei, die nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist

Die CDU hat sich habituell, kommunikativ und inhaltlich nicht erneuern können. Auf schwere Wahlniederlagen antwortet sie mit Durchhalteparolen. Auf eine spürbare Umbruchstimmung folgte Vasallentreue gegenüber dem historisch unbeliebten Bundeskanzler Friedrich Merz, der in Sachsen-Anhalt eine mächtige Rückhandschelle kassierte.

Im Wahlkampf warnte man, die AfD wolle „das Land vom Kopf auf die Füße stellen“ (Sven Schulze, CDU), und forderte die Wähler auf, „keine Experimente“ (Armin Willingmann, SPD) zu wagen. Während Siegmund Marktplätze mit Massen füllte und eine riesige Euphorie entstand, hatte die Union Probleme, Wahlkampfveranstaltungen überhaupt zu füllen. Auftritt und Ansprache waren an der Zeit vorbei, geradezu fatal rückwärtsgewandt.

Das liegt auch daran, dass der Union so etwas wie eine größere Erzählung im 21. Jahrhundert fehlt. Migration und ihre Verwerfungen, Deindustrialisierung, eine digitale Disruption und ein zunehmend totalitär wahrgenommener Staat sind nur vier Herausforderungen, die die Menschen beschäftigen – und für die sie gerne Antworten hätten. Im Osten trauen Wähler den etablierten Parteien nur noch bedingt oder gar nicht mehr zu, diese Antworten zu geben. 60 Prozent der Wähler (89 Prozent der AfD-Wähler) wollten der Bundesregierung einen Denkzettel geben. Nur 20 Prozent bescheinigen Schwarz-Rot die Kompetenz, Krisen lösen zu können.

Der europäische Parteienfriedhof könnte wachsen

Weil aber gerade die Union keine Lösungen anbieten kann, hat sie den Verzicht auf Antworten zum Markenkern erhoben. Das war schon lange vor dem Wahlkampf sicht- und spürbar, nämlich dann, als die Brandmauer statt Argumenten beschworen wurde und die Abgrenzung den Wettbewerb ersetzte. Eine Partei, die Wähler für ihr Anliegen gewinnen möchte, braucht aber eine größere Erzählung, die Zuversicht weckt, die auf Augenhöhe mit Menschen spricht – und die sich nicht in rhetorischen Satzbaukästen erschöpft.

Wie dies enden kann, lässt sich in Europa besichtigen. Die Democrazia Cristiana beherrschte Italien ein halbes Jahrhundert lang und löste sich 1993 auf; was folgte, war keine Revitalisierung der Christdemokratie, sondern der Siegeszug Silvio Berlusconis und später der Aufstieg von Rechtsparteien in Italien bis zur Regierungsverantwortung. In Frankreich blieb Valérie Pécresse 2022 als Kandidatin der Républicains, der Partei Charles de Gaulles und Jacques Chiracs, unter fünf Prozent und musste vor laufender Kamera um Spenden bitten, weil die Wahlkampfkostenerstattung ausfiel.

In den Niederlanden stürzte der CDA 2023 auf 3,3 Prozent und fünf Sitze ab. Inzwischen konnten die niederländischen Christdemokraten ein Comeback feiern und ein politisches Mitte-Bündnis ohne eigene Mehrheit schmieden – doch es wird sich zeigen, wie nachhaltig eine solche Neuausrichtung in einer Zeit sein kann, in der der Rechtsruck zum Grundinventar so gut wie jeder westlichen Demokratie gehört.