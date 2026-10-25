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Massenhafte Ausschreitungen: Heute brennt Frankreich, morgen ganz Europa

Massenhafte Ausschreitungen: Heute brennt Frankreich, morgen ganz Europa

Massenhafte Ausschreitungen: Heute brennt Frankreich, morgen ganz Europa

Paris in Flammen: Die Bilder aus Frankreich sind eine Warnung an ganz Europa. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Vasiliev
Paris in Flammen: Die Bilder aus Frankreich sind eine Warnung an ganz Europa. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Vasiliev
Paris in Flammen: Die Bilder aus Frankreich sind eine Warnung an ganz Europa. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Vasiliev
JF-Plus Icon Premium Massenhafte Ausschreitungen
 

Heute brennt Frankreich, morgen ganz Europa

Frankreich erlebt den totalen Kontrollverlust. Wer die linksextrem-migrantische Gewalt dort als Folklore abtut, macht es sich zu leicht – denn auch in Deutschland ist der Nährboden dafür vorhanden. Ein Kommentar von Jan A. Karon.

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Paris in Flammen: Die Bilder aus Frankreich sind eine Warnung an ganz Europa. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Vasiliev
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