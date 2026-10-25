Heute brennt Frankreich, morgen ganz Europa

Paris in Flammen: Die Bilder aus Frankreich sind eine Warnung an ganz Europa. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Vasiliev

Frankreich erlebt den totalen Kontrollverlust. Wer die linksextrem-migrantische Gewalt dort als Folklore abtut, macht es sich zu leicht – denn auch in Deutschland ist der Nährboden dafür vorhanden. Ein Kommentar von Jan A. Karon.