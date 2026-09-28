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TV-Kritik: Habeck beobachtet Deutschland jetzt „vom Nordpol aus“

TV-Kritik: Habeck beobachtet Deutschland jetzt „vom Nordpol aus“

TV-Kritik: Habeck beobachtet Deutschland jetzt „vom Nordpol aus“

Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich nur noch mit der Beobachterrolle begnügen.
Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich nur noch mit der Beobachterrolle begnügen.
Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich nur noch mit der Beobachterrolle begnügen. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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Habeck beobachtet Deutschland jetzt „vom Nordpol aus“

Wie ein Groupie seinen Popstar präsentiert Caren Miosga Ex-Wirtschaftsminister Habeck als Weltendenker und Grübel-Akrobaten. Dieser schwadroniert über Gott und die Welt und verkündet eine erlösende Botschaft.

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Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich nur noch mit der Beobachterrolle begnügen. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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