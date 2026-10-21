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Arabisch im Abitur?: Grüne Ideologie sägt am Bildungsstandard

Arabisch im Abitur?: Grüne Ideologie sägt am Bildungsstandard

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Geht es nach Grünen-Plänen zur Bildungspolitik, soll Arabisch bald Abiturfach werden (Symbolbild).
Geht es nach Grünen-Plänen zur Bildungspolitik, soll Arabisch bald Abiturfach werden (Symbolbild).
Geht es nach Grünen-Plänen zur Bildungspolitik, soll Arabisch bald Abiturfach werden (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Sina Schuldt
JF-Plus Icon Premium Arabisch im Abitur?
 

Grüne Ideologie sägt am Bildungsstandard

Den Grünen fällt ständig was Neues ein, um Bildungsstandards zu senken. Nun soll Arabisch als Fremdsprache ins Abitur Einzug halten. Aber nicht nur für neu Eingewanderte! Das Signal dieses Plans ist verheerend für eine Bildungsnation. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Geht es nach Grünen-Plänen zur Bildungspolitik, soll Arabisch bald Abiturfach werden (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Sina Schuldt
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