Grüne Ideologie sägt am Bildungsstandard

Geht es nach Grünen-Plänen zur Bildungspolitik, soll Arabisch bald Abiturfach werden (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Den Grünen fällt ständig was Neues ein, um Bildungsstandards zu senken. Nun soll Arabisch als Fremdsprache ins Abitur Einzug halten. Aber nicht nur für neu Eingewanderte! Das Signal dieses Plans ist verheerend für eine Bildungsnation. Ein Kommentar von Laila Mirzo.