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Die JF macht Vorschläge: Fünf Promis, die unbedingt das Bundesverdienstkreuz brauchen

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Das Bild zeigt das Bundesverdienstkreuz. Ruprecht Polenz erhält nun eines.
Das Bild zeigt das Bundesverdienstkreuz. Ruprecht Polenz erhält nun eines.
Das Bundesverdienstkreuz: Hätte JF-Redakteur Vincent Steinkohl auch gerne. Foto: picture alliance / Bonn.digital | Bonn.digital
JF-Plus Icon Premium Die JF macht Vorschläge
 

Fünf Promis, die unbedingt das Bundesverdienstkreuz brauchen

Ruprecht Polenz erhält für seine unfassbar peinlichen Tweets das Bundesverdienstkreuz. Wenn wir schon so weit sind, sollte das auch bei anderen Prominenten klappen. Eine Glosse von Vincent Steinkohl.

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Das Bundesverdienstkreuz: Hätte JF-Redakteur Vincent Steinkohl auch gerne. Foto: picture alliance / Bonn.digital | Bonn.digital
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