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Kanzler in der Krise: Friedrich der Kleine

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Bundeskanzler Friedrich Merz: Ist unzufrieden mit den Bürgern. Foto: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt
Bundeskanzler Friedrich Merz: Ist unzufrieden mit den Bürgern. Foto: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt
Bundeskanzler Friedrich Merz: Ist unzufrieden mit den Bürgern. Foto: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt
JF-Plus Icon Premium Kanzler in der Krise
 

Friedrich der Kleine

Die Autorität des Kanzlers schmilzt schneller als das Wahlergebnis seiner Partei in Sachsen-Anhalt. Applaus bekommt er nur noch von Apparatschiks und AfD hassenden Sozialdemokraten. Da hilft auch keine neue „Erzählung“ aus dem Konrad-Adenauer-Haus mehr. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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