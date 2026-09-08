Friedrich der Kleine

Die Autorität des Kanzlers schmilzt schneller als das Wahlergebnis seiner Partei in Sachsen-Anhalt. Applaus bekommt er nur noch von Apparatschiks und AfD hassenden Sozialdemokraten. Da hilft auch keine neue „Erzählung“ aus dem Konrad-Adenauer-Haus mehr. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.