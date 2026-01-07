Frech und dreist bis zum Schluß

Anzeige

Um kurz vor zehn Uhr klingelte bei allen Berlinern das Mobiltelefon. Der Berliner Senat ließ eine Warnmeldung zum Stromausfall im Südwesten verbreiten. „Danger“ und „Gefahr“ hieß es dann auf einmal. Doch eigentlich ging es nur darum, mitzuteilen, daß es der Berliner Landesregierung sensationell gelungen ist, nach fünf Tagen zehntausende Einwohner wieder mit Strom und Wärme zu versorgen.

Das ist so schäbig, so verkommen, so dreist und frech, daß man es eigentlich nicht glauben will. Ein staatliches Warnsystem, das jedem Bürger zwangsweise aufs Handy gespielt wird und eigentlich vor Katastrophen, Kriegen und Anschlägen warnen soll, wird als billiges PR-Instrument einer Versager-Regierung mißbraucht. Was kommt als Nächstes? Eilmeldungen zu Pressemitteilungen des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU)? Fotostrecken seiner neuesten CSD-Besuche?

Anstandslos, anmaßend und ohne jede Scham

Der schwarz-rote Senat verabschiedet sich aus der Krise, wie er in sie hineingestolpert ist: anstandslos, anmaßend und komplett schamfrei. Man tut gar nicht mehr so, als nehme man die wirkliche Arbeit, die so eine Landesregierung leisten sollte, noch ernst. Es geht nur noch um Wahlkampf – die Hauptstadt wählt in diesem Jahr ein neues Landesparlament.

Das Einzige, wovor in dieser komplett dysfunktionalen Stadt gewarnt werden sollte, sind die Politiker und Parteien, die sie seit Jahren in Grund und Boden regieren.