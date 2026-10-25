Fratzschers Pflegeplan ist ein Schritt in den Sozialismus

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Eigentlich wurden im Koalitionsvertrag der Merz-Regierung Steuererhöhungen ausgeschlossen, doch fast täglich geistert eine neue Belastungsidee durch die Berliner Politik. Zuckersteuer, Plastiksteuer, KI-Steuer, Superreichensteuer, höhere Abgaben auf Tabak und Alkohol – es nimmt kein Ende. Um dem Bürger diese konfiskatorische Orgie schmackhafter zu machen, werden Zusatzbegründungen erfunden.

Mal soll das Klima, dann die Gesundheit der Bürger dadurch gerettet werden: Rauchen für die Rente, Saufen für die Krankenkassen sozusagen. Jetzt hat Marcel Fratzscher dem eine weitere Idee hinzugefügt. Die bis 2028 auf 15 Milliarden anwachsenden Defizite der Pflegeversicherung will er aus den Erträgen einer massiv verschärften Erbschaftsteuer decken.

Sterben für die Pflege könnte man das nennen, knapp acht Milliarden soll es jährlich bringen. Das restliche Defizit will der DIW-Chef mit einer „Pflege-Bürgerversicherung“ decken. Diese soll Beiträge auf alle Einkommen einschließlich Mieteinnahmen und Kapitaleinkünfte erheben, bei zusätzlich erhöhter Beitragsbemessungsgrenze. Damit könnten die Pflegeleistungen weiter so üppig fließen wie bisher. Sie würden dann nur hauptsächlich von den Besserverdienenden bezahlt. Das Ganze wäre also ein weiterer Schritt in Richtung sozialistischer Gesellschaftsordnung. Wer sich anstrengt und erfolgreich ist, soll für die anderen bezahlen.

Fratzschers Idee krankt noch an vielen anderen Stellen

Dass das nicht funktioniert, hat die Geschichte ein ums andere Mal gezeigt. Schon heute verlassen jährlich knapp 300.000 meist junge und gut ausgebildete Deutsche und knapp eine Million Ausländer das Land. Allein 2025 gab es 187.000 Firmenschließungen, darunter 24.000 Insolvenzen. 1.300 Unternehmen verlagerten Produktion ins Ausland, wodurch netto 50.000 Arbeitsplätze im Inland verlorengingen. Aber linken Ökonomieprofessoren wie Fratzscher ist das alles offenbar noch nicht genug.

Seine Idee krankt noch an vielen anderen Stellen. So ist die Zweckbindung von Steuern aus guten Gründen nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz und auch nach der Bundeshaushaltsordnung in der Regel ausgeschlossen. Für dieses sogenannte Non-Affektationsprinzip gibt es gute Gründe. Denn die Einnahmen aus einer bestimmten Steuer entsprechen ja höchstens zufällig einmal dem tatsächlichen Bedarf für eine bestimmte Aufgabe. Zudem schränken Zweckbindungen die Flexibilität der Ausgabengestaltung ein und untergraben damit das Haushaltsrecht des Parlamentes.

Es braucht keine „Pflege-Bürgerversicherung“

Letzten Endes sind sie ohnehin Augenwischerei, denn sie können durch Umschichtungen der übrigen Ausgaben leicht umgangen werden. „Money is not earmarked“, wie angelsächsische Ökonomen sagen. Zuletzt hat man das an der Zweckentfremdung des Sondervermögens Infrastruktur gesehen: Trotz Zweckbindung wurde es auch zur Stopfung von Haushaltslöchern anstelle zusätzlicher Investitionen verwendet.

Was nun die Pflegeversicherung betrifft, so führt an mehr privater Kostenverantwortung wohl kein Weg vorbei. Die Solidargemeinschaft kann nicht alles übernehmen, wogegen man sich durch private Vermögensbildung und Vorsorge – etwa eine Zusatzversicherung – schützen kann. Und für diejenigen, die das nicht können, kommt ohnehin der Steuerzahler auf – wer denn auch sonst? Dafür brauchen wir also keine Zwangsbeiträge einer „Bürger-Pflegeversicherung“. Diese wären letztlich nichts anderes als eine zweite, wenn auch proportionale Einkommensteuer. Fratzschers Vorschlag ist ebenso überflüssig wie undurchdacht.