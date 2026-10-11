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Warnschuss von jenseits des Rheins: Frankreichs Brandstifter sind längst unter uns

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Eine brennende Mülltonne hinter einem schwarzen Schüler in Frankreich: Folgen eines jahrzehntelangen Versagens. Foto: picture alliance / AP Photo/Jean-Francois Badias | Jean-Francois Badias
Eine brennende Mülltonne hinter einem schwarzen Schüler in Frankreich: Folgen eines jahrzehntelangen Versagens. Foto: picture alliance / AP Photo/Jean-Francois Badias | Jean-Francois Badias
Eine brennende Mülltonne hinter einem schwarzen Schüler in Frankreich: Folgen eines jahrzehntelangen Versagens. Foto: picture alliance / AP Photo/Jean-Francois Badias | Jean-Francois Badias
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Frankreichs Brandstifter sind längst unter uns

Brennende Schulen, attackierte Polizisten und linksextreme Einpeitscher: Was Frankreich erlebt, ist nur ein Vorgeschmack auf die Folgen von Migration und Staatsversagen in Deutschland. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Eine brennende Mülltonne hinter einem schwarzen Schüler in Frankreich: Folgen eines jahrzehntelangen Versagens. Foto: picture alliance / AP Photo/Jean-Francois Badias | Jean-Francois Badias
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