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Österreich-Kolumne: Finger weg von Österreichs Neutralität

Österreich-Kolumne: Finger weg von Österreichs Neutralität

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Die Österreicher lieben ihre Neutralität. Foto: picture alliance / APA-Images | MAX SLOVENCIK / JF
Die Österreicher lieben ihre Neutralität. Foto: picture alliance / APA-Images | MAX SLOVENCIK / JF
Die Österreicher lieben ihre Neutralität. Foto: picture alliance / APA-Images | MAX SLOVENCIK / JF
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Finger weg von Österreichs Neutralität

Am Nationalfeiertag feiert Österreich seine Neutralität. Die große Mehrheit der Bevölkerung will an ihr festhalten. In der Politik hat sie dagegen längst nicht mehr so viele Freunde. Dabei gäbe es allen Grund, auf diese österreichische Erfolgsgeschichte stolz zu sein.

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Die Österreicher lieben ihre Neutralität. Foto: picture alliance / APA-Images | MAX SLOVENCIK / JF
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