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Demographie und Sozialstaat: Familie statt Pflegeheim

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Eine Seniorin und ihre Tochter (Symbolbild): Drei Millionen Pflegebedürftige in Deutschland werden nur durch Familie und Umfeld versorgt. Foto: Adobe Stock
Eine Seniorin und ihre Tochter (Symbolbild): Drei Millionen Pflegebedürftige in Deutschland werden nur durch Familie und Umfeld versorgt. Foto: Adobe Stock
Eine Seniorin und ihre Tochter (Symbolbild): Drei Millionen Pflegebedürftige in Deutschland werden nur durch Familie und Umfeld versorgt. Foto: Adobe Stock
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Familie statt Pflegeheim

Die Pflegeversicherung steht vor dem Kollaps – doch Deutschlands wichtigste Pflegeeinrichtung ist die Familie. Statt sie zu verdrängen, muss der Staat sie stärken. Ein Plädoyer von Klaus-Hermann Rössler.

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Eine Seniorin und ihre Tochter (Symbolbild): Drei Millionen Pflegebedürftige in Deutschland werden nur durch Familie und Umfeld versorgt. Foto: Adobe Stock
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