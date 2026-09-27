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Zukunftstechnologien: Europas Kampf um die KI-Zukunft

Zukunftstechnologien: Europas Kampf um die KI-Zukunft

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Europa und die KI (Symbolbild): Gelingt die Symbiose? Bild: JF/mit KI
Europa und die KI (Symbolbild): Gelingt die Symbiose? Bild: JF/mit KI
Europa und die KI (Symbolbild): Gelingt die Symbiose? Bild: JF/mit KI
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Europas Kampf um die KI-Zukunft

Beim Wettrennen um die KI droht Europa, den Anschluss zu verlieren. Nicht Ideen fehlen, sondern die Bedingungen, um aus ihnen globale Unternehmen zu machen. Ein Kommentar von Michael Wiesberg.

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