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Zukunftsentscheidungen: Europa reguliert die KI – andere bauen sie

Zukunftsentscheidungen: Europa reguliert die KI – andere bauen sie

Zukunftsentscheidungen: Europa reguliert die KI – andere bauen sie

Demonstranten fordern in Berlin eine stärkere Regulierung der KI.
Demonstranten fordern in Berlin eine stärkere Regulierung der KI.
Demonstranten fordern in Berlin eine stärkere Regulierung der KI. Foto: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann
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Europa reguliert die KI – andere bauen sie

Künstliche Intelligenz (KI) wird zur Machtfrage. Während amerikanische und chinesische Anbieter die großen Modelle entwickeln, ringt Europa um Regeln und um die Fähigkeit, überhaupt noch selbst zu gestalten.

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