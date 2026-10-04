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Nach der Berlin-Wahl: Die unheilige Allianz der Linken mit dem Islam

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Die Linkspartei-Spitzenkandidatin in Berlin, Elif Eralp, und ihr Bundestagsgenosse Ferat Koçak: Profiteure des deutschen Islamogauchisme. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV /// picture alliance / dts-Agentur /// picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jess Flom
Die Linkspartei-Spitzenkandidatin in Berlin, Elif Eralp, und ihr Bundestagsgenosse Ferat Koçak: Profiteure des deutschen Islamogauchisme. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV /// picture alliance / dts-Agentur /// picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jess Flom
Die Linkspartei-Spitzenkandidatin in Berlin, Elif Eralp, und ihr Bundestagsgenosse Ferat Koçak: Profiteure des deutschen Islamogauchisme. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV /// picture alliance / dts-Agentur /// picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jess Flom
JF-Plus Icon Premium Nach der Berlin-Wahl
 

Die unheilige Allianz der Linken mit dem Islam

Wächst in Berlin zusammen, was nicht zusammengehört? Die radikale Linke und reaktionäre Moslems trennt vieles – doch ein Ziel eint sie. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

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Die Linkspartei-Spitzenkandidatin in Berlin, Elif Eralp, und ihr Bundestagsgenosse Ferat Koçak: Profiteure des deutschen Islamogauchisme. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV /// picture alliance / dts-Agentur /// picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jess Flom
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