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Politische Inszenierung: Die SPD spielt Zwergenaufstand

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stimmt die Nationalhymne an.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stimmt die Nationalhymne an.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stimmt die Nationalhymne an. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium Politische Inszenierung
 

Die SPD spielt Zwergenaufstand

In höchster Not angesichts des politischen Bedeutungsverlustes verweist die SPD auf ihre Geschichte. Doch die Inszenierung als Erben von August Bebel ist eine Farce. Da hilft auch die Nationalhymne als letzter Strohhalm zur Wählerrückgewinnung nicht. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stimmt die Nationalhymne an. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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