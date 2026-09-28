Die radikale Linke mag keine Ausländer – Sie hasst Deutsche

Der linke Musiker Danger Dan: Gesicht Multukulti bitte nur für die anderen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Henze/Geisler-Fotopress

Danger Dan ruft offen zu Antifa-Gewalt auf. Gleichzeitig zahlt er Geld, damit seine Tochter auf eine sichere Schule gehen kann. Seine vermeintliche Weltoffenheit entpuppt sich als Hass auf alles Deutsche. Eine Abrechnung.