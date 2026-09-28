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Danger Dan entlarvt: Die radikale Linke mag keine Ausländer – Sie hasst Deutsche

Danger Dan entlarvt: Die radikale Linke mag keine Ausländer – Sie hasst Deutsche

Danger Dan entlarvt: Die radikale Linke mag keine Ausländer – Sie hasst Deutsche

Danger Dan live beim Ruhrpott Rodeo Festival auf dem Freigelände am Flughafen Schwarze Heide. Er sympathisiert mit linker Gewalt, will aber, dass seine Tochter auf eine Schule mit mehrheitlich Deurtschen geht. Hünxe, 01.07.2022
Danger Dan live beim Ruhrpott Rodeo Festival auf dem Freigelände am Flughafen Schwarze Heide. Er sympathisiert mit linker Gewalt, will aber, dass seine Tochter auf eine Schule mit mehrheitlich Deurtschen geht. Hünxe, 01.07.2022
Der linke Musiker Danger Dan: Gesicht Multukulti bitte nur für die anderen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Henze/Geisler-Fotopress
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Die radikale Linke mag keine Ausländer – Sie hasst Deutsche

Danger Dan ruft offen zu Antifa-Gewalt auf. Gleichzeitig zahlt er Geld, damit seine Tochter auf eine sichere Schule gehen kann. Seine vermeintliche Weltoffenheit entpuppt sich als Hass auf alles Deutsche.   Eine Abrechnung.

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