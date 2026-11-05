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US-Rechte, was nun?: Die Midterm-Wahlen waren kein Urteil über „America First“

US-Rechte, was nun?: Die Midterm-Wahlen waren kein Urteil über „America First“

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US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner stehen nach den Midterms vor neuen Schwierigkeiten.
US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner stehen nach den Midterms vor neuen Schwierigkeiten.
US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner stehen nach den Midterms vor neuen Schwierigkeiten. Foto: picture alliance / AP Photo/Alex Brandon | Alex Brandon
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Die Midterm-Wahlen waren kein Urteil über „America First“

Für die US-Republikaner stehen zwei harte Jahre an. Nach den Midterms werden die Demokraten ihre neugewonnene Stärke nutzen. Eine Warnung aus Europa sollte die US-Rechte angesichts dessen besonders ernst nehmen. Ein Kommentar von Ellen Kryger-Fantini.

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US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner stehen nach den Midterms vor neuen Schwierigkeiten. Foto: picture alliance / AP Photo/Alex Brandon | Alex Brandon
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