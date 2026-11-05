Die Midterm-Wahlen waren kein Urteil über „America First“

US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner stehen nach den Midterms vor neuen Schwierigkeiten. Foto: picture alliance / AP Photo/Alex Brandon | Alex Brandon

Für die US-Republikaner stehen zwei harte Jahre an. Nach den Midterms werden die Demokraten ihre neugewonnene Stärke nutzen. Eine Warnung aus Europa sollte die US-Rechte angesichts dessen besonders ernst nehmen. Ein Kommentar von Ellen Kryger-Fantini.