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Manipulation durch Orwell-Sprech: Die Labour-Partei verleugnet Englands (Pub-)Kultur

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Laut der Labour-Partei ist die Verklärung der britischen Geschichte, Kultur und Geselligkeit nicht mehr zeitgemäß (Symbolbild).
Laut der Labour-Partei ist die Verklärung der britischen Geschichte, Kultur und Geselligkeit nicht mehr zeitgemäß (Symbolbild).
Laut der Labour-Partei ist die Verklärung der britischen Geschichte, Kultur und Geselligkeit nicht mehr zeitgemäß (Symbolbild). Foto: picture alliance / Heritage Images | British Pathe Ltd
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Die Labour-Partei verleugnet Englands (Pub-)Kultur

Die Labour-Partei hadert mit der englischen Geschichte. Der Pub, die ländliche Kultur, das will nicht mehr zu deren Selbstverständnis passen. Aufschlussreich ist, wem die ehemalige Arbeiterpartei nun ihre Hingabe schenkt. Von Ferdinand Vogel.

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Laut der Labour-Partei ist die Verklärung der britischen Geschichte, Kultur und Geselligkeit nicht mehr zeitgemäß (Symbolbild). Foto: picture alliance / Heritage Images | British Pathe Ltd
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