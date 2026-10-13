Die jammernden Sadisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Weil Ulrich Siegmund einen ZDF-Clown abcancelt, steht die halbe Medienrepublik Kopf und quatscht etwas von „Einschüchterung“. Dabei fällt niemand gnadenloser und menschenfeindlicher über Andersdenkende her als die mit Luxusgehältern ausgestatteten Hofberichterstatter bei ARD und ZDF. Eine Abrechnung von Henning Hoffgaard.