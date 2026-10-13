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Böhmermann, Krömer, Köster: Die jammernden Sadisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

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Böhmermann, Krömer, Köster: Die jammernden Sadisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Ulrich Siegmund und Fabian Köster: Aufgeregte Sadisten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur Gmb. Öffentlicher Rundfunk am Anschlag.
Ulrich Siegmund und Fabian Köster: Aufgeregte Sadisten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur Gmb. Öffentlicher Rundfunk am Anschlag.
Ulrich Siegmund und Fabian Köster: Aufgeregte Sadisten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
JF-Plus Icon Premium Böhmermann, Krömer, Köster
 

Die jammernden Sadisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Weil Ulrich Siegmund einen ZDF-Clown abcancelt, steht die halbe Medienrepublik Kopf und quatscht etwas von „Einschüchterung“. Dabei fällt niemand gnadenloser und menschenfeindlicher über Andersdenkende her als die mit Luxusgehältern ausgestatteten Hofberichterstatter bei ARD und ZDF. Eine Abrechnung von Henning Hoffgaard.

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Ulrich Siegmund und Fabian Köster: Aufgeregte Sadisten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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