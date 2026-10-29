Die Jagd auf „rechte“ Soldaten

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Wer hat noch Bock auf Bund? Per Fragebogen lotete das Verteidigungsministerium Anfang des Jahres bei 492.000 deutschen Männern und Frauen des Jahrgangs 2008 die Wehrbereitschaft aus. Männer antworteten zu 96 Prozent, Frauen zu 4 Prozent – trotz Emanzipation und Geschlechtervielfalt hatten nur Männer eine Antwortpflicht. Weniger als 20 Prozent von ihnen signalisierten prinzipielles Interesse am Dienst an der Waffe.

Der Militärdienst hat seit Jahrzehnten an gesellschaftlichem Rang eingebüßt. Das hat viele Ursachen. Wofür soll nach dem Ende des Ostblocks noch gekämpft werden? Auslandseinsätze, zuletzt in Afghanistan, verschlangen Unsummen, ihre politische Bilanz ist rückblickend fragwürdig.

Der eigentliche Sinn der Armee – Landesverteidigung, Garantie der äußeren Sicherheit einer Nation – verlor in gleichem Maße an Bedeutung wie die Nation selbst. Und das war politisch auch so gewollt. Im postnationalen Zeitalter und Windschatten der Weltpolitik war eine deutsche Armee ein überflüssiges Relikt einer überwundenen Zeit.

MAD leuchtet Instagram-Kontos von Soldaten durch

Absurderweise äußern sich im Zuge des Ukraine-Krieges und der 2022 daraufhin ausgerufenen „Zeitenwende“ ausgerechnet diejenigen militärisch am markigsten, die Wehrdienst und Bundeswehr jahrzehntelang bekämpft haben: die Grünen und die sie tragende politische Klasse.

Während sich dieses Milieu trotzdem weiter naserümpfend über das Soldatische erhebt, haben diejenigen, die sich von Uniform, Kampf, Kameradschaft, Autorität und Opferbereitschaft überwiegend angezogen fühlen, im Zweifel eine eher rechte als linke Einstellung. Wenn die AfD aktuell bundesweit bei 30 Prozent liegt, dann dürfte ihr Zuspruch unter Soldaten noch höher sein.

Um so grotesker, wie das Ministerium im Antifa-Furor Schnüffeleien „gegen Rechts“ in der Truppe forciert. Jubelnd meldet der Spiegel gerade das Durchleuchten von Bewerbern per künstlicher Intelligenz durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD). Die Schlapphüte scannen präventiv Instagram-Accounts danach ab, wer durch Likes möglicherweise „Verbindungen“ zu AfD-Verbänden verrät, die der Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ einstuft.

Die Bundeswehr gehört allen Deutschen

Eine JF-Recherche deckte jetzt auf, wie das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr angehende Offiziere auf Linie zu bringen versucht, indem es die Lektüre linkslastiger Broschüren eines Aktivisten aus dem Umfeld der grünen Heinrich-Böll-Stiftung verlangt. Die Paranoia vor „rechter Unterwanderung“ führt zu immer absurderen Verdächtigungen. Ein junger Offizier und JF-Leser klagt, dass an Universitäten der Bundeswehr regelrecht „ein Klima der Angst“ herrsche. Ein Hauptgefreiter erhielt eine Disziplinarstrafe, nur weil bei einer Kontrolle auf seinem Handy ein Selfie mit AfD-Chef Tino Chrupalla gefunden wurde.

Diese Kultur des Verdachts legt die Axt an die Moral der Truppe. Die Bundeswehr ist eine Armee des ganzen Volkes und keine Streitkraft regierender Parteien.