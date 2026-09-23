Die Islamo-Linken und die ehrenwerte Familie

Während die Linkspartei über den Wahlausgang in Berlin jubelt, stellen Clan-Mitglieder kurz darauf klar, wer mitmischt. Foto: picture alliance / Daniel Lakomski | Daniel Lakomski

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2026 war eine ethnokulturelle Wahl. Sie offenbart auch die Verstrickungen von Linken-Politikern mit einem einschlägig bekannten Clan. Der zeigt auch schon, wer was zu sagen hat.Ein Kommentar von Michael Paulwitz.