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Nach der Berlin-Wahl: Die Islamo-Linken und die ehrenwerte Familie

Nach der Berlin-Wahl: Die Islamo-Linken und die ehrenwerte Familie

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Linke jubeln: Während die Linkspartei über den Wahlausgang in Berlin jubelt, stellen Clan-Mitglieder kurz darauf klar, wer mitmischt.
Linke jubeln: Während die Linkspartei über den Wahlausgang in Berlin jubelt, stellen Clan-Mitglieder kurz darauf klar, wer mitmischt.
Während die Linkspartei über den Wahlausgang in Berlin jubelt, stellen Clan-Mitglieder kurz darauf klar, wer mitmischt. Foto: picture alliance / Daniel Lakomski | Daniel Lakomski
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Die Islamo-Linken und die ehrenwerte Familie

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2026 war eine ethnokulturelle Wahl. Sie offenbart auch die Verstrickungen von Linken-Politikern mit einem einschlägig bekannten Clan. Der zeigt auch schon, wer was zu sagen hat.Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Während die Linkspartei über den Wahlausgang in Berlin jubelt, stellen Clan-Mitglieder kurz darauf klar, wer mitmischt. Foto: picture alliance / Daniel Lakomski | Daniel Lakomski
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