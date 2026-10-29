Die Geister, die sie rief, werden Deutschland zerstören

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Diese Interview-Panne wird in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen (JF berichtete). Nicht, weil das, was Elif Eralp sagt, wirklich neu ist. Sondern weil wir nun endlich schwarz auf weiß haben, dass der Shootingstar der Linkspartei in Berlin und die kommende Bürgermeisterin der Hauptstadt dieses Landes nichts weiter ist als eine verängstigte Marionette krimineller Migrantenclans und Terrorfans.

Eralp hatte dem Spiegel ein Interview gegeben, das dann intern diskutiert wurde. Diese interne Diskussion schickte ihr Büro dann aus Versehen an den Spiegel. Zu einer Frage des Nachrichtenmagazins zu einem Terror-Sympathisanten aus dem direkten Umfeld der Partei schreibt sie vertraulich: „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen.“ Ihr Mann habe „Angst vor diesen Leuten und ich auch“. Diese Leute tauchten dann auf Wahlfeiern der Linkspartei auf, setzten sich vor den Kameras in Szene und demonstrierten ihre Macht.

Radikalste der Radikalen

Neukölln ist der radikalste Bezirksverband des radikalsten Landesverbands der Linkspartei. Er hat nichts mehr mit der SED zu tun. Er ist ein Sammelsurium von Hardcore-Linksextremisten, verstrahlten Marxisten und ordinären Israel-Hassern. Aus diesem Umfeld wurden Berliner Universitäten gestürmt, verwüstet und mit Hamas-Zielmarkierungen besprüht. Diese Menschen verachten Deutschland und sie verachten die Deutschen.

Niemand weiß das besser als Elif Eralp. Sie war Spitzenkandidatin ihrer Partei. Sie wurde als nettes Schaufenster-Püppchen nach vorn gestellt, das den – oft zugezogenen – Bewohnern irgendwas von sinkenden Mieten und der Herrlichkeit staatlicher Zwangsenteignungen erzählte. Dumm und bräsig, wie große Teile der längst an Kriminalität, Verwahrlosung und Niedergang gewöhnten Hauptstadteinwohner so sind, haben sie sich blenden lassen. Obwohl jeder, der es wissen wollte, auch wissen konnte, was für eine hochgefährliche Truppe nach der Macht greift.

Das Krebsgewschür wuchert

Aber nun sind sie halt da und machen das, was Kriminelle halt so machen. Sich krebsgeschwürartig ausbreiten, Parteien und Sicherheitsbehörden unterwandern und Angst und Schrecken verbreiten. Dass Berlin in diesem jämmerlichen Zustand ist, haben alle Parteien zu verantworten, die in den vergangenen 20 Jahren im Bund oder Berlin regiert haben. Das gleiche Magazin, das nun die Eralp-Angst öffentlich macht, war sich übrigens vor einigen Wochen nicht zu blöd dafür, den AfD-Politiker Ulrich Siegmund zum „gefährlichsten“ Politiker des Landes zu küren. So weit sind die Maßstäbe schon verrutscht. Trotzdem gebührt dem Spiegel Anerkennung dafür, dass er den Fall nun öffentlich macht.

Immerhin vervollständigt sich nun ein Bild. Ausländerwahlrecht nach fünf Jahren, im Zweifel eben auch für vorbestrafte Frauenvergewaltiger aus Syrien, eine aggressive Anti-Polizei-Rhetorik gegen die sowieso schon überforderte Hauptstadtpolizei und die Verteufelung des Begriffes „Clanmentalität“. Was auf progressiven Sohlen des Anti-Rassismus daherkommt, ist am Ende nur knallharte Interessenpolitik im Sinne der Clans.

Linke als Wegbereiter des islamistischen Terrors

Ob die in die erste Reihe gestellten Linkspartei-Frauen wie etwa Hannah Bruns oder Vanessa Emde nun durchschauen, wofür sie öffentlich herhalten, oder ob sie das in genau dem Wissen machen, ist zweitrangig und im Ergebnis völlig egal. Denn es läuft alles nach Clan in Berlin. So oder so. Es ist diesen zugewanderten Clan-Strukturen am Ende egal, wer unter ihnen regiert.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass sich die „progressive Linke“ und „Intellektuelle“ zum Steigbügelhalter radikaler und alles andere als fortschrittlicher Ideologien machen. Michel Foucault, Jean Ziegler, Richard Falk: Nicht wenige westliche „Denker“ begrüßten enthusiastisch den Sturz des säkularen Schah-Regimes in Teheran. Kurz darauf wurden Frauen unter den Schleier gepresst und Homosexuelle an Baukränen aufgehängt. Berlin ist an solchen Zuständen näher dran, als mancher glaubt. Demographie regelt das früher oder später.

Ist sie erpressbar?

Schon jetzt kommt es in den migrantischen Ghettos Berlins regelmäßig zu Angriffen auf Schwule, Lesben und „Diverse“. Schon jetzt hat Berlin eine der höchsten Quoten an Gruppenvergewaltigungen. Die Tatverdächtigen sind deutlich überdurchschnittlich oft Ausländer. Und der Migrationshintergrund ist dabei noch gar nicht eingerechnet. Und wer weiß, wie viele Fälle gar nicht angezeigt werden, weil die Täter einen bestimmten Clan-Nachnamen haben? Clans, die sich gegenseitig beschießen, bekommen Polizeischutz, Frauen, die vergewaltigt werden, rät man, zu erbrechen (JF berichtete). So sieht es aus.

Wie werden jetzt SPD und Grüne auf die Tatsache reagieren, dass ihre Wunsch-Bürgermeisterin offenbar in völliger Angst vor kriminellen Linkspartei-Sympathisanten und möglicherweise sogar erpressbar ist? Es ist anzunehmen, dass es ihnen am Ende egal ist. Der Drang zur Macht mit allen Mitteln ist zu groß. Die Berliner Landesverbände von SPD und Linken sind ebenfalls deutlich linker als ihre Bundesparteien und der Hass auf die CDU, mit der es ja eine theoretische Mini-Mehrheit gibt, ist zu groß.

SPD und Grüne werden dennoch eine Koalition bilden

Berlins SPD-Vorsitzender Steffen Krach gibt den Ton bereits vor. „Erstmal erschüttert mich das, denn es zeigt, dass wir ein ernsthaftes Problem mit organisierter Kriminalität in dieser Stadt haben“, philosophierte der Politiker angesichts der Enthüllungen. „Deswegen hat die SPD von Anfang an gesagt, wir müssen den Verfassungsschutz stärken, wir müssen die Polizei stärken.“

Es gibt also ein Problem mit organisierter Kriminalität und die SPD wird schon was dagegen machen. Weiter sagte Krach: „Es darf auch keine Hamas-Sympathisanten hier in dieser Stadt geben, die sich hier frei bewegen können. Ich will diese Terroristen nicht in dieser Stadt haben.“ In der Realität gibt es sie in der Stadt und sie bleiben auch hier. Krach weiß das.

Angst als Normalzustand

Eralp selbst sagte – nachdem sie sich erwiesenermaßen so sehr einschüchtern ließ, dass sie Angst um ihre Familie hat und die Frage des Spiegels zu einem bestimmten Terrorverharmloser am liebsten streichen wollte –, dass sie sich von niemandem einschüchtern lasse. Dass das Gegenteil ja bereits bewiesen ist, kümmert sie offensichtlich gar nicht. Dass sie sich Sorgen um ihre Familie mache, sei jedoch völlig normal und eine Selbstverständlichkeit, ließ sie die Bürger wissen.

Wie muss man sich die Tischgespräche im Hause Eralp denn bitte vorstellen? „Hast du deine Matheaufgaben gemacht, meine Kleine, und ach, hast du mal geschaut, ob bewaffnete Araber uns auflauern?“ Aber vielleicht ist das ja die neue Normalität. Deutschland verändert sich halt und Katrin Göring-Eckardt hatte sich darauf gefreut.

Eralp will nun wohl juristisch gegen den Spiegel vorgehen und sich beim Presserat über die Enthüllung beschweren (JF berichtete). Klar wäre es ihr am liebsten gewesen, dass kein Bürger, den sie künftig regieren will, weiß, wie sehr sie in Angst lebt. In Angst vor dem eigenen Umfeld. Die Geister, die sie rief, wird sie dennoch nicht mehr los. Und wenn sie mit Eralp fertig sind, sind wir dran.