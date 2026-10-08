Die Doppelmoral der Frau Klöckner

Julia Klöckner: Wenn es um Parteifreunde geht, hält sie lieber ihren Mund. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Dass der neue AfD-Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt derzeit auch noch Generalsekretär seiner Partei ist, sorgt für nicht ganz unberechtigte Kritik. Merkwürdig nur, dass eine ganz ähnliche Konstellation in Thüringen bisher nicht kritisiert wurde. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.