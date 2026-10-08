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Attacke gegen AfD-Landtagspräsidenten: Die Doppelmoral der Frau Klöckner

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Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) nimmt an der Medienpreisverleihung «Constructive World Award» von «Focus online» im Fotografiska Museum Berlin teil. Der von der Marke «Focus Online» des Digitalpublishers BurdaForward initiierte Preis «Constructive World Award» ehrt zum inzwischen dritten Mal Medienschaffende. Das Außergewöhnliche: Nicht nur die Journalisten werden ausgezeichnet, sondern auch die porträtierten Protagonistinnen und Protagonisten - als Tandem.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) nimmt an der Medienpreisverleihung «Constructive World Award» von «Focus online» im Fotografiska Museum Berlin teil. Der von der Marke «Focus Online» des Digitalpublishers BurdaForward initiierte Preis «Constructive World Award» ehrt zum inzwischen dritten Mal Medienschaffende. Das Außergewöhnliche: Nicht nur die Journalisten werden ausgezeichnet, sondern auch die porträtierten Protagonistinnen und Protagonisten - als Tandem.
Julia Klöckner: Wenn es um Parteifreunde geht, hält sie lieber ihren Mund. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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Die Doppelmoral der Frau Klöckner

Dass der neue AfD-Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt derzeit auch noch Generalsekretär seiner Partei ist, sorgt für nicht ganz unberechtigte Kritik. Merkwürdig nur, dass eine ganz ähnliche Konstellation in Thüringen bisher nicht kritisiert wurde. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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Julia Klöckner: Wenn es um Parteifreunde geht, hält sie lieber ihren Mund. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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